Santiago del Azar le hizo un jugado comentario en vivo a Yuyito González y la respuesta de ella dio que hablar

Embed

Fue allí cuando, entre risas y ruborizado por sus palabras, Del Azar atinó a disculparse con un “Perdón, me fui a la mierda”. Pero lejos de molestarse por los piropazos, la exvedette consultó pícara: “¿No te preguntan si estoy soltera?”.

En tanto, a esa altura del picante ida y vuelta, el cocinero lanzó sin filtro: “No, yo les digo ‘está conmigo’”. Y tras volver a disculparse, aclaró: "les digo que es una hermosa mujer", e hizo el ademán de disparar una ametralladora frente a las risas de Yuyito.

Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de la conductora que lanzó: "Estamos ahí... De acá a fin de año, vamos a tomar decisiones. Pero falta todavía", abriéndole las puertas a una concreta posibilidad amorosa.

"Nos vamos a un bodegón a comer algo rico, capaz...", retrucó entonces Del Azar y ante la repregunta de ella sonriente Santiago repitió la chance de ir a un "bodegón", tal como alguna vez la conductora reveló que disfruta la comida de esos locales gastronómicos. ¿Será que hay romance en puerta?

Yuyito González y Santiago del Azar - captura Empezar el día1

Tras su separación de Melody Luz, viralizaron fotos íntimas de Santiago del Azar

Durante casi tres meses, Melody Luz y Santiago del Azar mantuvieron un intenso romance que terminó de forma abrupta y escandalosa. El quiebre definitivo se dio luego de que el cocinero irrumpiera en el departamento de la bailarina mientras ella mantenía una conversación con Alex Caniggia, padre de su hija.

Tras ello, Melody rompió el silencio y habló abiertamente sobre los aspectos más oscuros de esa relación. En una entrevista en LAM (América TV), lo calificó de violento y aseguró sentir vergüenza por haber estado en pareja con él. Además, dejó en claro que no desea ser identificada como “la ex” del chef: “Prefiero que no asocien mi identidad con una relación pasajera que, sinceramente, me avergüenza por cómo terminó”.

Santiago del Azar

Del otro lado, Santiago respondió a través de sus redes sociales, minimizando la importancia del vínculo que compartieron. “Yo tampoco te considero una ex. ¿Vergüenza ser tu ex?”, escribió con tono irónico, marcando distancia y dejando en claro que no le otorga trascendencia al noviazgo.

En medio del enfrentamiento público semanas atrás, se sumó otro hecho: se filtraron imágenes íntimas del cocinero, lo que volvió a encender la polémica. El material, que llegó a la redacción de PrimiciasYa, causó revuelo por el contexto en el que aparece, generando especulaciones sobre el origen y la posible intención detrás de la filtración.

Santiago del Azar foto hot

Cabe recordar que durante el breve romance, Melody y Santiago se mostraban muy fogosos en redes sociales. De hecho, la bailarina oficializó su relación con una imagen sensual del chef. “Es re lindo tener a tu bebé recién nacida en brazos y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. ME CANSÉ”, había escrito en ese momento, dando a entender una posible infidelidad por parte de Alex Caniggia lo que detonó la crisis que dio inicio a su acercamiento a Del Azar.

En ese mismo posteo, también expresó: “Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz, y al que no le guste que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompa las que no tengo. FIN”. Sin embargo, con el paso del tiempo y la ruptura definitiva, el vínculo entre ellos quedó completamente quebrado.

Así, con la aparición de las fotos íntimas, la tensión entre ambos volvió a estar en el centro de la escena mediática. Y la pregunta que circula es inevitable: ¿quién fue el responsable de la filtración?