Tras su blooper en La Voz Argentina, Nico Occhiato redobló la apuesta con un divertido sketch

La escena comenzó con Juliana Gattas en el rol de profesora, mientras Ale Sergi, Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y el propio Occhiato se pusieron en la piel de alumnos. Gattas le propuso a Nico leer una frase en inglés ("You probably couldn't see for the lights but you were staring straight at me"), y al pronunciarla, todos estallaron de risa al recordar su fallido anterior.