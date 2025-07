El hermano de Locomotora Oliveras reveló la cruel actitud que tuvieron los hijos de la exboxeadora con él

“A mí no me dejó entrar mi sobrino, eso sí respeté la decisión. Yo respeto hasta donde tengo que respetar, si ellos no quisieron, es su mamá, perfecto, yo lo respeté”, agregó.

“Lo que sí voy a respetar, y respeté, y me dolió, porque me lo tragué en el alma, es no darle el último beso a mi hermana, al cadáver de mi hermana, porque no estaba ahí, pero a los restos de mi hermana no darle el beso, el verla”, concluyó el hermano de Locomotora Oliveras.

El recuerdo de Beto Casella sobre cómo fue trabajar con Locomotora Oliveras: "Sufrió tanto"

Beto Casella, quien trabajó con Alejandra Locomotora Oliveras en Bendita (El Nueve), recordó el paso de la deportista por el programa y comentó con profunda emoción cómo fue ese tiempo.

“Ella fue compañera nuestra después le salieron otras obligaciones y ya no pudo venir, pero también estuvo en la radio. Y en los últimos tiempos era una versión fabulosa de ella misma, porque hacía entrenar a la gente, la hacía bailar, le insuflaba ganas de vivir a la gente que tenía el ánimo caído”, comentó el animador.

"Era fabulosa la versión de ella misma de los últimos tiempos que era hacer entrenar a la gente, hacerla bailar, darles ánimos de vivir a los que tenían el ánimo caído", destacó Beto Casella sobre la energía y mensaje positivo que brindaba constantamente Locomotora para alentar a la gente a no bajar los brazos y seguir adelante.

“Una mujer que ha sufrido tanto en su vida personal, desde un embarazo muy jovencita, desengaños amorosos terribles, una vida muy pobre y el boxeo le permite un poco sacar la cabeza y consigue cosas muy importantes con el deporte", comentó el conductor sobre la dura historia de la deportista.

Y cerró antes de dar paso a un emotivo informe sobre ella: "Después encuentra esta nueva beta que era muy querida por la gente. Está lleno de posteos de gente que la recuerda así, dando fuerza, dando ánimo y creyendo absolutamente en lo que decía. Así la queremos recordar aunque no la tenemos físicamente".