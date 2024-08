Flavio Mendoza expuso su mayor preocupación acerca de la educación que recibe su hijo Dionisio

En esa misma línea, contó otra situación y admitió: "Yo le hacía trencitas y ahora no le puedo tocarle el pelo porque no quiere porque es de nena. Eso se lo comunican los demás".

Flavio Mendoza y Dionisio

También hablando de la crianza, hizo hincapié en los valores que le inculca y cómo le hace entender que sus privilegios tanto en la fama como en lo económico no son igual que los de todos.

“Yo se lo explico todos los días, no lo entiende del todo porque es muy chico y está acostumbrado a eso, pero trato de decírselo todos los días. No la va a entender porque no la vive, pero creo que es necesario pasar por algunas cosas en la vida, pasar por un poco de frío”, expresó.

Embed

Flavio Mendoza reveló el mal momento que vivió Dionisio tras su separación: "Era su segundo papá"

En el 2023 el artista Flavio Mendoza decidió ponerle fin a su relación con Waldo Gómez luego tres años juntos. Si bien nunca dio muchos detalles al respecto, en las últimas horas reveló cómo afectó esta situación en la vida de su hijo Dionisio.

En un móvil desde Villa Carlos Paz, donde se encuentra llevando a cabo el Circo Ánima, el director habló con Implacables (El Nueve) y confesó que lo peor de su separación fue la reacción de su hijo pequeño.

"La verdad es que yo nunca tuve suerte en el amor, eso es algo que ya saben ustedes desde que me empezaron a hacer notas. Pero lo terminé desconociendo. Me es muy raro contarlo, pero no por algo malo, sino porque yo le dije que seamos familia siempre por Dio. Porque para Dio era su segundo papá", reflexionó.

Acto seguido, puntualizó en su momento más difícil y destacó: “No saben la que yo pasé. Tuve que ir al psicólogo, a la psicopedagoga. No tanto yo, sino por el nene. Porque para el nene era todo qué pasa que no está mi papá. Fue muy difícil”.

Flavio Mendoza Waldo y Dionisio

“Yo le dije a Waldo hagamos las cosas bien y seamos familia de por vida. Pero él cometió errores, yo también, pero de él fueron un poquito más jodidos y por eso los hablé con la psicopedagoga y a ver que hacía. Llegó un momento en que yo no sabía que hacer", remarcó.

Y continuó: "Lo que yo estoy haciendo es preservar a Dio, ni siquiera a mí. Porque también para mi es un dolor que tenga a su otra parte que quiso mucho y quiere mucho. Es más, el otro día estábamos con Dio y se largó a llover, y Waldo hacía siempre unas torta fritas increíbles”.

“Entonces yo dije al aire ‘uy, que ganas de comer torta fritas’. Y Dio me escuchó y me dijo ‘y bueno, si estuviera Waldo acá te haría torta fritas’. Entonces yo le expliqué ‘Waldo no está porque pasaron cosas’. A lo que rápido me responde ‘bueno de eso no se puede hablar'", cerró.