Flor Peña apuntó con todo contra Flavio Mendoza: "Ya estoy podrida"

“Yo también me he comido sapos en esta profesión… ¿Qué te pensas? Que yo nací protagonizando Mamma Mia. En esta profesión hay que tener templanza y saber soltar a tiempo, hay que soltar porque ni lo bueno dura 10 años, ni lo malo dura 10 años”, arrojó.

“Yo qué culpa tengo de estar haciendo un espectáculo, al que le va maravillosamente y si a él le va maravillosamente, para qué gasta energía vital en denostarnos.. ¿ A quién se le puede ocurrir que un artista de esas características viene a denostarnos? Todos los días se ha sentado y hablado de nosotros. Pero, ¿qué dice?”, señaló sin filtros.

“Me parece que no soy así y no quiero entrar en ese bardo. Yo no soy dañina, yo no soy agresiva. Me dolió porque hay mucho trabajo en Mamma Mia”, explicó Flor.

Flor Peña, muy enojada con Flavio Mendoza

“Vos no sabes de actuación, yo sí sé de actuación… Es como si yo me metiera a decir si está bien o mal los espectáculos que hace, pero en la vida se me ocurriría, lo respeto. Me puede gustar, no me puede gustar, pero cómo me voy a sentar en un programa a decir ‘los espectáculos de Flavio son una copia’. No hermano, cómo voy a decir algo así”, le remarcó Flor Peña a Flavio Mendoza.

“Después, me cuentan, che salió a decir que hay ensobrados en tu espectáculo por el gobierno de otras épocas… ¿Qué? ¿Qué? Después (dice) ‘es un chiste’. ‘No, no, se juntan para fumar el porrito’. ¿Qué decís? ‘Es un chiste’. No pará hermano, pará, pará”, le puso un alto al bailarín, al hacer referencia a sus polémicos dichos.

“Digo, ¿de verdad me vas a denostar a mí? ¿De verdad tenes ese tupé? Porque yo sé ubicarme, yo no saldría a denostarlo a él porque lo respeto mucho. No me salgas a denostar a mí. Yo antes de que él empezara con Stravaganza, ya había hecho 15 obras y ya había hecho grandes éxitos, entonces te quiero decir somos pares y no estoy por encima de nadie, yo soy una laburante”, añadió.

“Si tiene algo para decirme del espectáculo que vino a ver, con amor… Podemos discutir, vení a verme al espectáculo bajá al camarín y decide ‘hola Flor, mirá te doy un par de consejos’. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Claro que lo voy a escuchar, pero no así”, le recriminó Flor.

“Yo no tengo guerra con él, él tiene guerra con nosotros. Yo no me senté nunca a hablar de él. Estoy contestando ahora, porque ya estoy un poco podrida, pero yo no me senté a decir nada de él en ningún momento, no hay guerra acá”, sostuvo la actriz.