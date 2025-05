Impactante confesión del estilista de Luciana Elbusto sobre su vínculo con Diego Brancatelli: "Hace..."

"Por supuesto es una persona que no voy a decir el nombre, pero tiene que ver con alguien que trabajaba con ella y muchos veces estaban juntos, hora y horas, y le contaba ella esta situación", siguió el conductor.

Por su parte, la panelista Fernanda Iglesias comentó: "Es que lo que dijo Yanina Latorre fue que ella hablaba mucho en sus lugares de trabajo de esta relación".

Aseguran que Diego Brancatelli le dio la peor noticia a su mujer sobre el affaire con Luciana Elbusto

Después de la filtración y viralización de los supuestos picantísimos chats íntimos de Diego Brancatelli con Luciana Elbusto, su esposa Cecilia Insinga salió a bancarlo asegurando que la familia está intacta y que nada de eso es verdad.

En tanto, a medida que pasan las horas, tal parece que siguen apareciendo evidencias que demostrarían lo contrario. Así lo hizo saber este miércoles Angie Balbiani en Puro Show (El Trece).

"Aunque Cecilia Insigna hizo un posteo en el que sale a bancar a su marido y dice que está todo bien, me cuentan que puertas adentro, él habría blanqueado que tuvo algo con Luciana. Me dicen también que desde ese momento, ella le escribiría mensajes insistentemente a Luciana y que ella no querría contestar", aseguró la panelista y remarcó que "zorra" habría sido el calificativo más leve que habría usado la periodista de TN.

Asimismo, Balbiani agregó que si bien es cierto que Brancatelli y Elbusto se conocen hacen una década, la relación más íntima habría empezado concretamente cinco años atrás.