Ricardo Darín hizo una desgarradora confesión sobre la muerte de su hermana Alejandra: "Toda mi vida..."

“Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo“, confió a corazón abierto.

Y tras hacer una pausa por la evidente emoción, el actor reflexionó sobre semejante pérdida. “Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo”, expresó.

Alejandra Darín.jpg

Al tiempo que agregó: “No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Lo que sí sé es que voy a estar en duelo toda mi vida por mi hermanita. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia“.

Fue allí cuando el reportero recordó que el argentino había asegurado no ser religioso para consultarle si "ahí no envidia la fe de los creyentes", a lo que Darín asintió. "Por supuesto. Me gustaría depositar todo mi duelo en que ahora está en manos de Dios y es un ángel que ha ascendido al cielo, (pero) lamentablemente, eso no me ocurre", admitió.

“Entonces, envidio a los creyentes porque ellos tienen la posibilidad de confiar en que la muerte de quien quieres es una decisión del Señor. Y si yo fuera creyente, ahora estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea”, concluyó sincero.

Ricardo Darín y Alejandra Darín.jpg

El desolador mensaje del hijo de Alejandra Darín tras la muerte de su mamá: "Injusto"

El pasado 15 de enero falleció la actriz Alejandra Darín a los 62 luego de una triste lucha contra un cáncer terminal. La noticia fue confirmada por Asociación Argentina de Actores, donde ella oficiaba como presidenta.

En medio de la conmoción por su partida, su hijo Fausto Bengoechea, también actor, publicó un conmovedor posteo en sus redes sociales con unas palabras para despedir a su mamá.

hijo de Alejandra Darín

“Mamina, amor mío. Mi primer y más grande amor. Por enseñarme que la forma de aprender a amar es haber sido amado. Porque un triste e injusto final jamás va a poder opacar la más linda historia”, expresó el joven destacando el inmenso amor de su madre.

Luego, en la misma historia, agradeció por los mensajes de apoyo que recibió en este difícil momento. "Gracias por los mensajes y el cariño. Quiéranse, cuídense, besos y abrazos”, concluyó.

Fausto tiene 27 años y a lo largo de su carrera como actor trabajó en reconocidas novelas como Simona, Once y Argentina Tierra de Amor y Venganza.