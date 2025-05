Se supo quién fue el tercero discordia entre Laurita Fernández y Peluca Brusca

"Hay una persona que la suspenden porque Peluca sabe que tuvo sexo con Laurita", comenzó diciendo Ochoa. "Esta persona, 'E', andaba teniendo sexo con alguien de la producción que no tiene nada que ver con Laurita, otra famosa", siguió el panelista.

Embed

"Y esta famosa empieza a sospechar que su affaire andaba en algo con Laurita. Entonces se comunica con Peluca y se dan cuenta de que 'E' y Laurita desaparecían al mismo tiempo y no contestaban los teléfonos", agregó Ochoa.

Luego, reveló la identidad del supuesto tercero en discordia: "Él se llama Emiliano, es el azafato del Laurita en su programa Bienvenidos a ganar y él estaba en un affaire con Coki Ramírez".

emiliano laurita fernandez .jpg

Se filtró la hiriente frase con la que Laurita Fernández dejó a Peluca Brusca

Luego de algo más de tres años juntos y cuando parecían una de las parejas más sólidas de la farándula local, este martes Ángel de Brito anunció en LAM (América TV) la separación de Laurita Fernández y Peluca Brusca.

“Él está retriste, ella está insoportable”, deslizó el conductor mientras leía los mensajes que le llegaban desde la productora Kuarzo, dejando en claro que la ruptura no habría sido en los mejores términos.

Embed

En tanto, de acuerdo a la información de Pepe Ochoa fue Laurita quien decidió terminar con el noviazgo. “Ella le dijo: ‘Quiero estar sola, se terminó la relación, se terminó el amor’. Él quedó lacio”, confió el angelito dando por sentado que el productor televisivo quedó completamente desolado.

Asimismo, Ochoa aseguró que la ruptura tomó por sorpresa incluso al entorno de la pareja dado que no hubo señales previas de crisis entre ellos. “Él no se la veía venir. No estaban mal. Simplemente, ella decidió terminar”, explicó.

Y además remarcó que esta situación resulta sumamente incómoda porque Claudio Brusca es el productor ejecutivo de Bienvenidos a ganar, el programa de entretenimientos que conduce Laurita en El Nueve, motivo por el cual tienen que seguir viéndose todos los días. “Trabajan codo a codo. Eso no ayuda en nada”, concluyeron entonces en LAM.