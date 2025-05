Una feroz pelea entre La Tana y Lourdes dejó a todos en shock en Gran Hermano 2024

"Todas quiere ser protagonista. Son re pesadas con eso", afirmó Lourdes. "Así como Lu quiere protagonismo, yo quiero bailar una canción", le respondió la chica de La Matanza.

Los minutos pasaban y la tensión iba subiendo. "Vos hacés la que te plantas y quedás como una víctima pelotud....", señaló Lourdes.

En ese momento, La Tana explotó: "Te estoy diciendo que para mí es importante. No digas que es una pelotudez".

En medio de los gritos, Sandra Priore intentó poner paños fríos: "Chicas, dejen de gritar".

"Me estás hablando como el orto.... Se desconoce conmigo. ¡A mí no me hables así", exclamó La Tana. "Yo hablo como se me canta el ort....", enfatizó Lourdes. "Bueno, listo, no me hables más", remató su compañera y evitó seguir confrontando.

Embed

La falta de higiene de La Tana cansó a todos en Gran Hermano: el firme ultimátum

Tanto tiempo de convivencia ya empieza a pesar en la casa de Gran Hermano 2024, Telefe, y una participante en particular es apuntada por su falta de higiene.

Se trata de Katia La Tana Fennocchio quien hace varios días está en la mira de sus compañeros por algunos episodios que irritaron y recibió un duro ultimátum.

Gabriela Gianatassio se encontraba tomando mate y La Tana le pidió que le convide uno, algo que la morocha se negó porque no se había lavado los dientes.

“Ya me lavé. D, dejá, no me des nada”, exclamó después molesta la mujer de La Matanza. Lo cierto es que no es la primera vez que la rubia es apuntada por sus compañeros por este tema.

Embed

Una vez Katia decidió depilarse con pinza en su cama dentro de la habitación, dando una llamativa explicación del por qué de su accionar.

“Prefiero hacerlo ahí porque no uso máquina y el baño lo compartimos 16 personas. Me cubro y limpio todo después”, dijo al ser cuestionada por otros participantes.

Y durante una actividad planteada por Gran Hermano, varios compañeros coincidieron al señalarla como “la persona más sucia de la casa”.

“Hay personas que no lavan los platos, que son mentirosas, que hacen cosas peores y yo no digo nada, pero de eso no se habla”, se defendió La Tana.