La China Suárez se sacó el tatuaje dedicado a un ex y tiene uno nuevo por Mauro Icardi

En sus redes, La China también subió algunas postales de la gran celebración y un agradecimiento especial para Icardi.

“Este hombre que ven acá hizo todo para que fuera la noche perfecta. Estuvo en cada detalle para que yo pudiera disfrutar y relajarme. Desde que él está en mi vida, todo es amor. Solo Dios sabe cuánto le pedí un amor así. Te amo y gracias por tanto amor", manifestó.

Estefi Berardi advirtió que en uno de los posteos de la actriz se observa que se habría tatuado la letra "M", en referencia al ídolo del Galatasaray, y hay evidencias de un intento por borrar un circulo rojo que en su momento se realizó por Benjamín Vicuña.

La China Suárez cumplió este domingo 9 de marzo 33 años y su novio Mauro Icardi, además de dedicarle un romántico mensaje, compartió las fotos del exclusivo festejo.

“Feliz cumpleaños mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo”, comenzó diciendo el delantero de Galatasaray en una historia de Instagram.

“Porque me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce. Los que tenemos la suerte de vivir a tu lado no tenemos más que hermosas palabras por la gran mujer, por la gran madre, por la gran amiga, por todo lo enorme que sos”, continuó muy emotivo el ex de Wanda Nara.

“Deseo que se te sigan cumpliendo los sueños que anhelas y disfrutes mucho hoy y siempre. Te amo”, cerró el deportista.

Horas más tarde, Icardi subió una foto de la ex Casi Ángeles en medio de la celebración, que se realizó en el hotel Four Seasons, y expresó: "Que seas muy feliz, princesa mía". Además, compartió una imagen del elegante salón, con dos mesas decoradas, donde se llevará a cabo la cena por el cumpleaños de la actriz.

