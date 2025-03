Juana Viale sorprendió con un llamativo comentario sobre la China Suárez en vivo: "No soy..."

Inmediatamente, la conductora lanzó sobre su excuñada: “No soy la China, soy Juana”. “Muy bonito este vestido y muy fresquito. Muy lindo para la temporada”, sumó la nieta de Mirtha Legrand al haber dejado a todos mudos en el estudio.

Cabe recordar que su hermano Nacho Viale y Suárez fueron pareja durante dos años, hasta 2012. Ellos se habían conocido cuando la actriz terminó de hacer Casi Ángeles.

Juana Viale metió la pata y mostró su look antes del debut de los almuerzos desde Mar del Plata

Después de que a fines de enero Mirtha Legrand expresase públicamente su descontento al no definirse la salida al aire de su programa y el de su nieta Juana Viale desde Mar del Plata, fue cuestión de horas para que El Trece y Storylab se pusieran de acuerdo y anunciasen las mesazas para los fines de semana del 15 y el 22 de febrero.

Como es habitual, Mirtha hará La noche de Mirtha este sábado desde las 21.30 hs., mientras que su nieta hará Almorzando con Juana el domingo 16 desde las 13.45 hs., así como harán lo propio el fin de semana siguiente.

Así las cosas, este viernes Intrusos (América TV) entrevistó desde el móvil a Juana luego de la grabación que se verá pasado mañana con Mariano Iúdica, Mariano Martínez, Sergio Gonal, Claribel Medina y Ariel Tarico como invitados.

Lo cierto es que antes de la charla se la pudo ver a Viale haciendo fotos para las redes con un elengantísimo diseño blanco al cuerpo, de Gino Bogani. Así, cuando Juana se acercó a saludar al cronista del programa, éste le contó que desde el piso estaban halagando su look. Fue allí cuando la nieta de Chiquita lanzó desesperada "¡Ay no... No lo podíamos ver!", y entre risas nerviosas pidió "tomame de acá", señalando sólo su cara.

Y mientras desde el piso algunas de las panelistas intentaron salir del paso deslizando "finjamos demencia", otras admitieron que ya era tarde, mientras Viale confesaba literalmente: "Me quiero morir".

Claro que tras el saludo de los conductores, Adrián Pallares le hizo saber lo hermosa que estaba y bromeó ante una situación sin vuelta atrás: "Te estamos haciendo foto carnet no más, quedate tranquila que no se vio el vestido blanco divino de Gino (Bogani)".

A esa altura, Juana admitió sincera "me mandé una cagada porque..." y tras unos segundos de silencio, desde el piso completaron: "era sorpresa", lo que Viale asintió con la cabeza y sólo atinó a decir que la situación la había bloqueado.