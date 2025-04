La dramática confesión de la ex de Oky, Sasha Ferro, por la salud del influencer: "Vi de cerca su deterioro"

Desde la cuenta oficial de Oky en Instagram confirmaron luego su internación: "Como es de público conocimiento, queremos contarles que Oky está atravesando un momento difícil .Junto a su entorno más cercano tomamos la decisión de internarlo para que reciba la ayuda que necesita".

"Está acompañado, contenido y enfocado en su recuperación. Les pedimos, por favor que respeten este momento y a su familia", se profundizó.

oky confirmacion internacion.jpg

En este contexto, quien conoce muy bien al joven streamer es su ex pareja Sasha Ferro, de quien se separó en 2024. A través de su cuenta en X, la modelo hizo un extenso descargo ante las críticas que recibió y dejó en claro que siempre acompañó al joven.

"Gente me da mucha pero mucha bronca leer comentarios de gente que habla sin saber NADA, yo estuve siempre presente y dispuesta a ayudar a Oky desde que empezó con todo esto", comenzó su mensaje.

Y remarcó que pese a separarse siempre estará para lo que necesite: "Que nos hayamos separado o peleado no significa que yo no voy a estar para él, como lo estuve siempre. A mi este tema me pone realmente mal, por qué yo vi de cerca su deterioro y vi como en pocos meses dejó de ser la persona que yo conocí".

"Y sufrí demasiado en ese momento. Solo yo y personas cercanas a nosotros saben lo que fue. Si en algún momento me enojé con él fue claramente porque es difícil manejar la situación cuando alguien no se deja ayudar, o cuando te ve como tu “enemigo” por querer sacarte de eso", continuó Sasha Ferro.

"Es un tema muy delicado. Se que no tengo que aclarar nada a nadie. Pero leo muchas boludeces. Y gracias a las personas que salieron a concientizar sobre el tema para que dejen de burlarse o de tomar esta situación como un chiste", concluyó.

sasha ferro mensaje salud oky.jpg

Por qué se separaron Sasha Ferro y Oky

A mediados de 2024, Sasha Ferro confirmaba desde las redes sociales el final de su relación con Oky.

"Quiero comunicarles que mi relación con Oky terminó porque no se puede estar con una persona que no tiene responsabilidad afectiva, ni empatía, ni que no sabe lo que quiere…”, comentó la modelo.

Y añadió: “Me duele mucho comunicarles esto porque la remé y luché mucho para poder seguir en la relación y solucionar nuestros problemas. No puedo seguir destruyéndome a mí misma tratando de salvar a otra persona. Lo amé y lo amo; me duele mucho esto, pero es lo mejor”.

“No quisiera tener que hacer más cosas públicas, así que espero que todo se termine acá. Me quedo con los mejores recuerdos”, cerró con dolor por el final del noviazgo.