El descargo de Allegra Cubero tras la polémica por su fiesta de 15 y la ausencia de Nicole Neumann

Luego, se sinceró y expresó: “La verdad es que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)“.

“Esta decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. De todos modos, mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”, aclaró.

Por último, una vez que quedó todo dicho, remarcó: “Con 14 años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia. Saludos".

descargo Allegra Cubero

Nicole Neumann enfrentó los terribles mensajes que recibe su hija Allegra por la polémica de su fiesta de 15

Hace poco Nicole Neumann confirmó de manera sorpresiva y con mucha angustia que no estará en el cumpleaños de 15 de su hija Allegra que será en enero del próximo año.

La modelo comentó que compartirá un viaje con su hija y que la fiesta será evento del papá Fabián Cubero, quien está en pareja con Mica Viciconte, con quien Nicole tiene una tirante relación hace años.

En ese contexto, Nicole Neumann confirmó que su hija Allegra empezó a recibir mensajes desagradables de la gente al hacerse conocida la interna familiar por su fiesta de 15 años.

"Divino, todo bárbaro, falta un año, con mucha ilusión. Estamos organizando todo. Ella tiene algo en mente, la semana que viene tenemos la primera entrevista con Laurencio Adot", precisó Nicole en charla con el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece.

Embed

“Yo con la única que hablo es con mi hija. No sé por qué tanto tema alrededor que no está bueno porque la gente mal interpreta", continuó la modelo evitando seguir hablando del tema.

Y confirmó los duros mensajes que recibe su hija adolescente en redes: "Le están mandando mensajes horribles a mi hija, tiene 14 años. No da. Es un tema interno y no tengo mucho más para decir. Sobre todo porque son chicas y no me interesa que sea público y las implique a ellas”.

En esa línea, en los últimos posteos de Allegra en Instagram se observan varios comentarios de seguidores en alusión a la ausencia de Nicole a su fiesta de 15.

"Por qué le haces eso a tu mamá??? Por qué elegiste a tu papá para sus 15?", "Allegra acordate que mamá hay una sola, madrastra un montón. Mamá siempre va a estar no pierdas ni desperdicies el tiempo disfruta de ella el tiempo pasa saludos", "¿Cómo vas a estar sin tu mamá y sin tu hermano Cruz o acaso preferis a Lucas? Y a Mica antes que tu mamá eso no se hace Madre hay una sola", se leen que le marcan varios usuarios a la adolescente.