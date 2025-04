"No jugaste a nada": picante ida y vuelta entre Catalina y Gastón Trezeguet en el debate de Gran Hermano 2024

"Mirá, mi amor, yo jugué increíble. Así que a mí no me vengas a chicanear por degollar un pingüino", le respondió Catalina. "Show diste, lo que jugaste... no jugaste a nada", le respondió Gastón filoso.

"Pero yo entré a dar show, entré a revivir la casa", aseguró la exparticipante. "Son dos cosas diferentes", se la siguió Gastón.

No es la primera vez que los mediáticos tienen un enfrentamiento en vivo. El año pasado Trezeguet la echó en medio de su programa. "Acá tenemos a las chicas. Cata que nos clavó para ir a All Access toda la semana y falta a su trabajo en Se picó. Se puede ir dando por despedida automáticamente", había dicho el productor en aquel momento.

Embed

Gran Hermano 2024: estos son los familiares que quedaron en placa

En Gran Hermano 2024 (Telefe), los familiares de los jugadores partciparon de la prueba del líder, uno de ellos la ganó y el resto de los visitantes fueron a placa.

Después de que seis seres queridos pasaran a la final del desafío y respondieran una trivia, Alberto 'El Pestañas', el novio de Luz Tito, se convirtió en el líder de la semana.

Por lo tanto, los familiares restantes quedaron nominados en una placa positiva y a partir del miércoles comenzarán a irse del reality. En tanto, El Pestañas continuará una semana más.

Giovanni, el hermano de Chiara Mancuso; Lucas, el marido de Sandra Priore; Augusto, el amigo de Tato Algorta; Pablo, el amigo de Selva Pérez; Gisela, la prima de Katia 'La Tana' Fenocchio; Cecilia, la mamá de Lourdes Ciccarone; Guillermo, el hermano de Gabriela Gianatassio; Melina, la mamá de Lucía Patrone; María, la hermana de Eugenia Ruiz; Ariel, el amigo de Ulises Apóstolo, y Cecilia 'Diva', la hermana de Juan Pablo de Vigili quedaron nominados y dos se irán el miércoles por la noche.