Ernestina Pais reveló duros detalles sobre la internación del hijo de Palito Ortega

Es así que Ernestina, quien mantiene una relación de amistad con la familia Ortega, aunque sin entrar en detalles, dio su visión sobre la situación de Martín y dejó un claro mensaje desde su propia experiencia personal -atravesó dos internaciones durante 2023 por cuestiones relacionadas al consumo problemático y su salud mental-.

“No voy a hablar puntualmente de lo de Martín. A mí no me gustaba que hablaran de mí, así que no lo voy a hacer con él. Pero cualquier familia que toma una decisión como esta está en el camino del bien. Es para mejor”, confió ante las cámaras de Desayuno Americano (América TV).

"Es una decisión que cuesta, porque uno cree que lo va a encerrar, pero lo mejor que le puede pasar a esa persona es que la familia tome esa decisión”, agregó a corazón abierto. “Yo siempre digo que preso estás de la sustancia. Antes de internarte, estás preso de eso. En cambio, cuando uno está internado, está trabajando para estar mejor. Y eso siempre es algo bueno”, sumó.

En tanto, sobre la última vez que vio a Martín Ortega, Pais recordó que “fue en la casa de Palito en Tortugas, un asado riquísimo”, si bien se mantuvo cauta y remarcó: “Lo que haya hablado con Martín y con toda la familia, porque los quiero mucho a todos, es algo que me voy a guardar para mí”.

“Creo firmemente en lo que te estoy diciendo: es la mejor decisión que puede tomar una familia. Y estoy segura de que Martín quiere estar bien”, concluyó sincera.

Quién es y a qué se dedica Martín Ortega, el hijo de Palito y Evangelina Salazar que debió ser internado

A fines de abril pasado Martín, de 56 años, el mayor de los seis hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar, debió ser internado de urgencia luego de una crisis psiquiátrica.

A diferencia de sus hermanos, se mantiene alejado de la exposición, pese a que siempre ha estado vinculado con los medios. Actualmente, Martín Ortega trabaja como asesor artístico en Underground, la productora que fundó y dirige su hermano, Sebastián.

En 2019, en una nota con La Nación, el hijo de Palito habló de su cargo en dicha productora. “Lo mío es una especie de curaduría. El trabajo de productor no lo sabría hacer. Te exige mucho de oficina, hay que llamar para contratar gente. Lo que yo hago es recibir los libros, pulir, finalmente reeditar. En realidad me meto en todo: que no haya incoherencias en alguna escena, o detalles que tienen que ver con la estética y actores”, detalló.

En sus redes sociales, Martín suele compartir fotos de su día a día y junto a su familia. Aunque ostenta el perfil bajo, es amigo de varias figuras del ambiente artístico como Andrea Rincón, Ernestina Pais y Lucía Galán.