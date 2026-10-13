La incómoda actitud de Julieta Ortega al ser consultada por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Lo cierto es que en el programa Intrusos (América Tv) dieron con Julieta Ortega, hermana de Emanuel, quien se mostró incómoda ante la presencia periodística y evitó meterse en el tema.

"No, por favor. Me enteré como ustedes. No me hagas esto te lo pido por favor, absolutamente nada para decir", se limitó a responder la actriz sin profundizar en el tema de la reciente separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Durante todo el trayecto Julieta Ortega no detuvo su marcha y continuó caminando rápido pidiendo no hablar del tema que sorprendió a todos en las últimas horas con el firme anuncio de Julieta Prandi.

Qué hizo Julieta Prandi tras confirmar su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi, tras confirmar la separación de Emanuel Ortega en las últimas horas, optó por borrar de su muro de la red social Instagram todas las publicaciones de 2026 en las que aparecía junto al músico en las que incluyó también las del día del casamiento, en todo un gesto del final sin marcha atrás del matrimonio.

La última foto que dejó la modelo junto a su ahora exmarido es en enero de 2025 junto a varios integrantes de la familia y otra del 29 de diciembre de 2024 donde se la ve junto a Emanuel Ortega charlando al borde de una pileta.