Di Serio le recordó una frase que Díaz Guiñazú había dicho en un móvil para Chile sobre el doctor Guillermo Capuya, integrante del ciclo, a quien llamó "viejito pascuero": "Vos dijiste en un móvil de LAM, cuando te referiste a Capuya, que era un viejo pascuero". Díaz Guiñazú corrigió la cita y defendió la expresión: "No dije que era un viejo pascuero. Dije el viejito pascuero. Es el Papá Noel de Navidad, que dicen los chilenos".

Cómo siguió el cruce entre Nazarena Di Serio y Amalia Díaz Guiñazú

Nazarena Di Serio sostuvo que la frase era una falta de respeto, y Amalia Díaz Guiñazú respondió con una acusación propia: dijo que a ella también la habían insultado y le preguntó si eso no le parecía una falta de respeto. El intercambio subió de tono cuando advirtió que reclamaría el material grabado de un episodio puntual: "No te preocupes, en algún momento voy a pedir las cámaras y vas a tener que retractarte".

Di Serio contestó sin inmutarse: "No tengo ningún problema". Ese tipo de advertencias legales no eran una novedad en el ciclo: Díaz Guiñazú ya las había usado con otros integrantes del panel.

El reclamo fue más allá de los dichos puntuales: "No hay nada más bajo ni más vulgar que tapar una situación de bullying de la que tanto se llenan la boca hablando y diciendo cuestiones, echándole la culpa a los demás por las actitudes que no podemos asumir", sostuvo, en referencia a una situación de maltrato que, según ella, encubrían sus compañeros.

Di Serio trajo entonces otro episodio del programa, el de un camarógrafo que le tiró del pelo a Mercedes Ninci al aire, para cuestionar lo que describió como una postura selectiva de su compañera frente a la violencia: "Con Ninci no hablaste de la violencia de género. Es como que la solidaridad es selectiva". Díaz Guiñazú rechazó la comparación: "Conmigo cometieron violencia de género. Estás muy equivocada".

Moria intentó bajar la temperatura sin frenar el cruce: "Escúchame, reina. Estamos todos hablando. Esto es igual para hacer catarsis". El eje giró hacia otro punto del conflicto: Díaz Guiñazú reclamó por la cobertura que recibió en otro medio tras sufrir una situación de acoso. "A mí me invitaron a TN por el tema de mi acosador. Lo cual, cuando vos me estabas haciendo la nota, ninguno de mis compañeros, excepto Fernanda, levantó la cabeza para ver lo que me estaba pasando. Y sigo amenazada", relató.

Agregó que fue a esa entrevista con su abogado y que una conductora amiga de Di Serio se burló de ella durante la cobertura: "Hiciste así, como diciendo: '¿Quién sos?'. Y te reíste y te burlaste". Di Serio le pidió pruebas: "Mostrame la filmación". Díaz Guiñazú respondió que contaba con ese material: "Por supuesto, la tengo".

Luego apuntó contra Di Serio por los canales informales dentro del programa: "Vos hablás, tenés un chat, hablás en camarines, todo se filtra por maquillaje. Y la única que está todo el día y almuerza y come en maquillaje sos vos y todos lo sabemos".

El cruce sumó un capítulo cuando Di Serio le recordó un traslado compartido con Gustavo Méndez: "Vos te bajaste de un ascensor cuando estábamos todas juntas. Entró Gustavo y vos te bajaste". Díaz Guiñazú no negó el hecho, pero intentó restarle peso: "Esto es una discusión de barrio, de corral. A mí no me interesa. Y la verdad es que no me gusta el lenguaje tumbero que se utiliza".

Moria, para calmar las aguas, cerró el segmento con una digresión sobre las diferencias regionales en el uso de ciertas palabras y volvió al origen del conflicto: "Viejito pascuero en Chile es de la Pascua. El Papá Noel".