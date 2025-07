La inquietante predicción de una tarotista sobre La China Suárez tras el video de Icardi: "Se va a saber todo"

La tarotista incluso reveló una experiencia personal bastante inquietante: “La última vez que la leí caí enferma siete días”, y advirtió con contundencia: “Sé identificar cuando alguien hace un trabajo de magia negra”.

“En la magia negra todo ritual conlleva un precio y ese precio es alto. No voy a decir qué ritual es, pero se podrán imaginar”, deslizó más adelante, dejando entrever que los efectos podrían manifestarse pronto. “Las consecuencias que vamos a estar viendo a lo largo de estos meses son daños colaterales de haberte metido con este tipo de rituales”, sostuvo.

Consultada por una posible nueva lectura del futuro de la actriz, fue tajante: “Para leerla una próxima vez, primero tiene que finalizar este ritual y además tengo que protegerme”. Y concluyó con una frase enigmática que dejó abierta la sospecha: “Quédense tranquilas que se va a saber todo”.

El testimonio de la tarotista rápidamente se volvió viral, sumando un nuevo y misterioso capítulo al escándalo que envuelve a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.

China Suarez

Eugenia de Gran Hermano opinó del video de Icardi: lo defendió de las críticas por su "tamaño" y fulminó a La China

El mismo día en que se cumplió un mes de su salida de la casa de Gran Hermano, donde quedó en cuarto lugar y a un paso de disputar la gran final que consagró al uruguayo Santiago “Tato” Algorta, Eugenia Ruiz decidió marcar la fecha opinando sin filtro sobre uno de los escándalos más comentados del momento. Con su habitual tono norteño, lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Me encanta que sea corneta”, en referencia a China Suárez, tras la difusión de un video íntimo de Mauro Icardi que habría enviado a otra mujer.

Para Eugenia, la supuesta infidelidad hacia la actriz fue un motivo de celebración. Pero además, salió al cruce de las burlas que circularon sobre el tamaño del miembro del futbolista, expuesto en la grabación que se viralizó rápidamente. Así, se sumó a la extensa lista de figuras que han sido críticas con la China, una de las personalidades más polémicas del espectáculo local. Su apodo de “robamaridos” se instaló a partir de numerosas acusaciones por haber mantenido relaciones con hombres comprometidos, incluyendo el escandaloso episodio que derivó en la separación de Wanda Nara y el propio Icardi.

Hoy, el escándalo parece haber cambiado de dirección. En pareja con el delantero, la China quedó en el centro de las miradas cuando la influencer uruguaya Natasha Rey publicó en sus redes sociales un video íntimo que, según ella, recibió del propio Icardi. En la filmación, el futbolista aparece completamente desnudo. La repercusión fue inmediata: críticas a la actriz por una supuesta infidelidad en su contra y comentarios malintencionados sobre el físico del deportista.

En ese contexto, Eugenia —que ya en la casa se había declarado fanática del chimento— no tardó en opinar. “Una tal Natasha Rey salió a decir que Icardi tiene el pene pequeño. A mí eso no me gusta y no estoy de acuerdo con andar señalando a alguien por el tamaño que tenga”, sostuvo con su estilo frontal.

Y continuó: “Uno nace con lo que le toca. No sé, Dios te da lo que te da. Podés criticar a alguien por su actitud, por cómo trata a los demás, pero juzgarlo por su cuerpo atrasa un montón. No lo comparto”. Su comentario llegó justo después de que el propio Icardi intentara desmentir los rumores con una imagen publicada en sus redes.

Finalmente, Eugenia cerró con una reflexión picante dirigida nuevamente a la China Suárez: “Lo que sí me encanta es que la China haya quedado en esta situación, porque quien mal anda, mal acaba. El karma existe, como dice mi amiga Papu. Y sí, Icardi salió con una foto para refutar lo que se dice... bueno, tampoco hay tanto que refutar. Pero en serio, no hay que andar haciendo de policía del cuerpo ajeno. Lo que me encanta es que todo vuelve. Si te metés con gente comprometida, tarde o temprano te puede pasar lo mismo. Te mando un besote”.