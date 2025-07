Beto Casella habló sobre qué pasará con Bendita en medio del conflicto con El Nueve: "Tengo un par de propuestas"

Y en medio de la gran polémica y de la incertidumbre sobre qué pasará con el programa, Beto Casella habló con PrimiciasYa y señaló de manera irónica y sin querer dar detalles sobre lo sucedido este jueves: "Estaremos somatizando algunas cosas injustas todos al mismo tiempo, por eso no estuvimos al aire", comenzó diciendo.

Luego, ante la versión que Bendita se mude a otro canal (podría irse a El Trece, según Laura Ubfal), Beto comentó: "Todo el tiempo tengo un par de propuestas latentes. Vamos a ver cómo se desenvuelven los próximos días. Quiero que no haya ninguna situación injusta con ninguno de mis compañeros. Hasta ahí puedo decir". Por último, al ser consultado si este viernes 25 volverá a Bendita, dijo: "No sé, veremos qué pasa".

WhatsApp Image 2025-07-24 at 21.29.11

Cómo es el conflicto entre Beto Casella y El Nueve

En medio de la polémica, Beto Casella habló con LAM (América TV) y explicó por qué está enfrentado con la señal. "Anoche no fui porque me picaba la garganta, pero es verdad que a las 20:30 hay un estacionamiento donde entraría una terminal de colectivos entera, y los compañeros no lo pueden usar. Me pareció injusto y lo planteé", aclaró.

Cuando la cronista le preguntó por su futuro laboral, Casella se sinceró: "Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal 9. Yo no quiero que me cuiden, quiero que me dejen trabajar tranquilo. No pido nada, ni la ropa. Me la compro yo en la calle Avellaneda. No jodo para nada, entonces no me la compliques".

"Yo no soy amigo de nadie en la radio ni en el canal, si me plantean que no están cómodos, rápidamente busco otra cosa y se que lugar voy a tener", afirmó.

"No es un ultimátum, pero no me apego a ningún lugar. Si alguna vez sentimos que es irrespirable... vemos. Ellos no tienen ninguna obligación con nosotros y viceversa. Es un contrato que se actualiza día a día porque les genera dinero", concluyó Beto Casella, quien siempre se involucró en cuestiones relacionadas a injusticias con sus compañeros por diversas razones.