La insólita explicación que dio Gonzalo Valenzuela al ser multado por manejar alcoholizado

E inmediatamente, detalló: “Ahora lo que le pasó fue lo siguiente: después de ese episodio, donde lo estafaron, donde había salido de un bar y se acuerdan que no se sentía muy bien, ahora lo agarró alcoholemia, lo agarraron los carabinieri allá en Chile y le dio alcoholemia positiva”.

“Él explicó y dijo: ‘lo que pasa es que nos fuimos a jugar al pádel con mis amigos y el que perdía, de castigo, se tenía que tomar una bebida’. Explicó a los medios, fue un juego entre amigos, ‘yo me había ido a jugar al pádel, estaba muy cerquita de casa’…”, siguió relatando la periodista mientras especificó que a Valenzuela “le dio 0,46″ en sangre.

“Lo frenaron. ‘Me tomé un chop’, le dijo a la policía ‘Asumo mi error’”, resumió la columnista del noticiero sin poder creer el argumento del actor quien había declararon al portal La Última Noticia: “Fui a jugar pádel porque estoy preparando una película que requiere que el personaje juegue a ese deporte. Estaba a dos cuadras de mi casa, pero fui en auto. Cuando terminamos el partido, el equipo perdedor tenía que ponerse a tomar alguna bebestible (bebida alcohólica). Cuando llegamos a la mesa ya estaba servida una jarra de cerveza”.

“Asumo mi error, lo lamento. Cometí el error de tomarme el chop después de jugar pádel e irme manejando a la casa que está al lado. Debería haber ido caminando. Así que recomiendo que se tomen alcohol en la casa”, remendó entonces el actor.

Gonzalo Valenzuela multado por manejar ebrio - captura Arriba Argentinos.jpg

Gonzalo Valenzuela denunció que un taxista lo drogó y estafó: "No me acuerdo de nada"

Hace apenas un par de semanas atrás, el actor Gonzalo Valenzuela denunció que un taxista lo drogó y le robó a la salida de un restaurante en Santiago de Chile. El hecho sucedió cuando el actor terminó de cenar con un grupo de amigos.

En diálogo con el medio chileno T13, Valenzuela contó que el conductor le robó la tarjeta de crédito y 400 mil pesos chilenos. Según relató, su mujer Kika Silva se fue antes del restaurante para visitar a un primo y se llevó por error su teléfono celular.

El actor se dio cuenta de la confusión de teléfonos cuando intentó pedir un auto por aplicación para volver a su casa. Ahí, la gente del restaurante llamó a un taxi para que pudiera regresar.

"A los dos minutos me dijo '¿por qué estás llorando?' y me ofreció agua. Es como un flashazo que tengo", recordó Gonzalo del trayecto del viaje. El artista, además, creyó que lo drogaron antes de salir del bar.

"Me pidió la tarjeta de crédito y tuve que poner la clave, pero no funcionaba. Y él me dijo: ‘A ver, prestámela que yo la meto por abajo’ , y ahí me hizo el cambio con otra tarjeta y cachó la clave. Como no funcionaba yo le dije: ‘Paro acá que hay un cajero automático’. Me bajé y cuando me bajo, el auto se va", relató.

"No sabía dónde estaba, hasta que llegué caminando a casa, no me acuerdo de nada más, parece que estaba cerca", dijo Valenzuela, quien se dio cuenta al día siguiente que le habían extraído 400 mil pesos chilenos de su tarjeta.