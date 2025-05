La particular reacción de Zaira Nara sobre el insinuante look de Wanda Nara en la audiencia judicial con Mauro Icardi

En las redes sociales, el look de Wanda Nara para la audiencia en Milán fue centro de muchos comentarios y quien dio su llamativa opinión del tema fue nada más y nada menos que su hermana Zaira Nara.

Al mostrar imágenes en Instagram de lo que fue su glamorosa llegada al recinto judicial en Italia, Zaira comentó en la publicación: “Me dieron ganas de casarme...”, lanzó la modelo.

Esto generó cientos de comentarios de otros usuarios, quienes también le recordaron su separación de Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo.

En la audiencia judicial, Mauro Icardi habría solicitado que sus dos hijas se fueran a vivir con él a Turquía, a lo que Wanda Nara se negó rotundamente, y luego el futbolista propuso que ella también se mude a ese país.

La explosiva frase que lanzó la jueza en plena audiencia del divorcio de Wanda Nara e Icardi: "Acá sigue..."

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, contó este miércoles todos los detalles de la audiencia por el divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara y reveló la fuerte frase que lanzó la jueza en el tribunal.

"Yo entiendo que estos dos chicos siguen enganchados uno con el otro", comenzó opinando la presentadora.Luego, contó los pedidos que hizo el futbolista en la audiencia: "El pidió todo: pidió la tenencia, la restitución, no quiero pagar la cuota alimentaria porque quiere la tenencia de los pibes, pidió volver a resolver toda la cuestión de división de bienes, no le quiere dejar nada y la acusa de haberle robado 7 millones de euros".

"Cuando empezó con lo de la tenencia y la restitución, Wanda se puso mal, discutieron, y ella le dijo: '¿vos querés dejar a los chicos sin la madre?'. Y él le dijo: 'no, venite a vivir a Turquía'. Porque él tiene la esperanza de sacarla de Argentina, él cree que acá está L-Gante y todo lo que a ella la distrae y volver a recuperarla", agregó Yanina.

Más adelante, la comunicadora reveló la frase que expresó la jueza en medio de la audiencia: "En un momento dijo una frase muy hermosa. Él primero dijo adelante de todos: 'Si me sale separarme de Wanda un millón de dólares, prefiero pagar 20 y destruirla'. La jueza ahí dijo: 'no puede ser que ustedes dos no se pongan de acuerdo en nada, acá sigue habiendo amor'".

"Y ninguno de los dos dijo que no, no contestaron, porque ahí hay una tensión", remarcó. "La China(Suárez) con esto se muere", lanzó la panelista Majo Martino.