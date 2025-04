Catalina Gorostidi y Tato se enfrentaron en Gran Hermano y se dijeron de todo: "Doble cara"

"Pero... me decís doble cara a mi y nunca me dijiste que era un doble cara. Me decís que no soy frontal y no me decís...", le cuestionó Tato. "Si no me dirigís la palabra como queres que te diga las cosas en la cara?", retrucó Cata "Estuvimos en el stream los dos juntos y estaba todo bien...", siguió él.

Acto seguido, la médica amplió su postura y aseguró: “Creo que jugaba únicamente por tu conveniencia y a ellas las tenes como muñequitas de torta para acompañarte en tu juego hasta que se termina yendo alguien y vas intercambiando los juguetes”.

“El único que te interesa que llegue a la final sos vos, no tus compañeras. No le hablas a nadie excepto a tu grupo de confianza, a los demás no nos dirigís la palabra. Creo que queres molestar con cosas pelotudas y cuando tenes que decir las cosas en la cara no la decís”, agregó.

En eso, su compañero respondió: “Yo tengo claro que no juego así. He discutido con gente por no querer andar hablando por atrás cosas que después no las digo en la cara. Para mí que te digan doble cara o falso no es una boludes, capaz que es un tema mío".

“Tenes que entender que estás en Gran Hermano, sino anda a tu casa y ahí te van a decir cómo sos. De todos los que vi, me parece que el que más se esconde y el que más hace las cosas por atrás sos vos”, remarcó Gorostidi.

Embed

Gran Hermano 2024: Catalina y Ulises se unieron para vengar la eliminación de Bati y apuntaron contra Tato

El lunes por la noche Bati Larrivey se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2024 (Telefe) y Ulises Apóstolo y Catalina Gorostidi se unieron para vengar su salida de la casa más famosa del país.

El versus de la noche fue Bati contra Luz Tito, una de las amigas incondicionales de Tato Algorta. El cordobés, desde que entró al reality, lo tiene entre ceja y ceja al uruguayo y no parará hasta sacarlo del juego.

En la habitación verde, la jugadora de la edición pasada disparó: "¿Vamos a hacer la venganza de Bati, Ulises?". "Más vale que sí. A partir de mañana", le respondió Ulises.

"Bati, amigo, te vengaremos", aseguró Catalina a una de las cámaras.

Acto seguido, Apóstolo expresó por la eliminación de su amigo: "Hoy estoy deprimido". Y agregó filosísimo en referencia a Tato: "Harto de los lindos.