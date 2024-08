Tras el beso en público, Yuyito González confirmó su noviazgo con Javier Milei: "Es ahora o nunca"

Sobre la oficialización de la relación, Ventura quiso saber si Milei le preguntó a la vieja usanza si quería ser su novia, a lo que Yuyito admitió que no: "La verdad es que no registro una pregunta, pero se fue dando un poco en el día a día".

Yuyito González - Con Javier Milei somos novios - captura Empezar el día.jpg

Al tiempo que contó que después de la obra cenaron juntos con otra gente más y después cada uno se fue su casa. Y fue allí cuando se dio cuenta que le explotaba el teléfono con consultas y felicitaciones.

Por otro lado, sobre la fecha oficial del comienzo del vínculo, Yuyito aseguró que no hay un día establecido. Y remarcó que todo lo que sea para sumar alegría y nutrir a la relación será bienvenido. Asimismo, afirmó que lo que no sea así hará "oídos sordos" y será "ciegay muda", recalcando que no le entran "las balas por ningún lado".

"Es ahora o nunca chicos. Yo no soy una nena. Para mí es una bendición de Dios pensar, cuando ya no pensaba, en tener una pareja, que me iba a enamorar", admitió Yuyito González. Además, agregó que la diferencia de edad es otro punto que suma a la relación, a pesar de siempre haber sido prejuiciosa con el tema: "Me di cuenta que la experiencia de una mujer madura, en una relación suma increíblemente".

el like de Karina Milei a Yuyito González.jpg

Por último, sobre su relación con Karina, hermana de Javier Milei y persona fundamental en la vida del mandatario, la conductora contó que tienen "mucho feeling", al asegurar que le gustan mucho las mujeres empoderadas y como prueba de la excelente relación que mantienen mostró el like que le dio a una publicación sobre el primer beso en público.

Embed

Javier Milei y Yuyito González se dieron el primer beso en público: el video

Este martes, en el CCK, en la presentación de la ley de Juicio por Jurado, el presidente Javier Milei y la conductora Yuyito González se dieron su primer beso en público.

La pareja llegó por separado al lugar. Primero lo hizo la rubia, y luego, unos minutos después, apareció el jefe Estado. Una vez en el recinto, Milei y Yuyito se saludaron enfrente de todos con un beso en la boca.

Cabe recordar que a fines de julio el mandatario y la modelo tuvieron su primera cita y fueron vistos en el palco presidencial del Teatro Colón en la última función de la ópera Carmen.

Yuyito González y Javier Milei.jpeg

También, hace una semana, la flamante pareja tuvo un segundo reencuentro y fue a cenar a un lugar privado fuera de la capital, en zona norte.

"¿Beso? ¿Preguntan ustedes? Bueno, de despedida, de despedida hubo. Y bueno, nada, seguimos conociéndonos, seguimos hablando. Así es que, bueno… continuará”, había confesado Yuyito días atrás sobre su romántico encuentro con Milei en El run run del espectáculo (Crónica TV).