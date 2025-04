El categórico comunicado de Morena Rial tras conocerse comprometedores chats sobre su causa

Luego apuntó contra su anterior abogado Fernando Burlando y expresó: "Espero que respeten mi decisión, está mi abogado Miguel Ángel Pierri trabajando en la causa, tratando de solucionar los errores que cometió Burlando, por ese motivo fue que lo aparte”.

“Ahora, viendo los chats en todos los medios de comunicación, entiendo que fue acertada mi decisión! Lo único que lamentó fue apartar a Alejandro Cipolla ya que por sus propios méritos consiguió mi libertad, y no Burlando como quiere hacer creer”, finalizó.

En las conversaciones, la hija de Jorge Rial quedó como una de las principales responsables de la banda delictiva e incluso dejó en evidencia sus intenciones de usar al bebé como coartada.

More Rial comunicado sobre los chats

Se conocieron escandalosos audios de Morena Rial planeando los robos: "Voy con el bebé"

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), mostraron audios inéditos de Morena Rial con sus cómplices planeando los robos.

La conductora Yanina Latorre presentó el primer audio de la hija de Jorge Rial que decía: "¿Escuchá, están seguros de que tienen esa plata? Porque si están seguros yo vuelvo. ¿Me entendés? No vamos a ir corte y que no haya un peso porque me mato".

Inmediatamente, el periodista Mauro Szeta explicó: "Ellos dicen que hay otro integrante, otra banda que les va pasando información certera para ir a afanar. Esta información se compra".

Luego, volvieron a reproducir el audio y la presentadora exclamó: "Es tremendo escucharla". "Está preocupada por si el botín a repartir es importante o no y eso define si se mete o no", sumó el Szeta.

Además, remarcó: "El audio es del 18 de enero, es del mismo el mismo día del delito que le imputaron".

Más tarde, expusieron un segundo mensaje de voz donde confirma que va a robar con su bebé. "Eu, Alan, escuchá. Yo voy con la Luna y el bebé. Pero escuchame una cosa: pongan nafta diesel ustedes hoy. Porque nosotras pusimos ayer. Yo puse 25 lucas ayer y gastamos casi todo. Dimos más vueltas que una calesita. Aunque sea pongan 15. Yo ahora voy para allá. Pero dividamos la nafta porque no estamos haciendo un peso. No estoy agarrando un peso y mañana me pasan plata a mí. Entonces tampoco estoy para estar perdiendo tiempo en la calle", se la escucha decir a Morena en el audio.

"Es muy importante que el fiscal esté interesado en decir 'che, del análisis de esto me surge que el argumento para que ella esté excarcelada por cuidar a su bebé es inválido, porque no demuestra interés en su bebé'", observó el periodista de policiales al escuchar el segundo audio.