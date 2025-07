La sincera confesión de Mario Pergolini sobre su enemistad con Susana Giménez

“Nosotros hemos hecho cosas hirientes, decir que no sería una estupidez”, reconoció sobre las críticas que lanzó en el pasado hacia la conductora, que actualmente también está enojada con Graciela Alfano.

Además, el presentador de Eltrece aclaró: “Yo supongo que si hubiese sido ella y me hubiesen tratado a mí como la tratamos a ella no les hablo nunca más y tiene razón”.

Sobre si alguna vez se cruzó con Susana en un evento, Pergolini respondió: “No, porque yo no voy a lugares… y tampoco nos cruzamos en algún aeropuerto”.

“La entiendo, y lo digo con todo respeto, con los años que tiene está en todo su derecho, si ella no va al programa de nadie, pero que lo diga como un punto que me pone…”, comentó sobre los momentos en que Giménez afirmó que no asistiría a su ciclo y que esperaba una disculpa de su parte.

Cuando le preguntaron si le divertía más chicanear a Mirtha Legrand o a Marcelo Tinelli, Pergolini respondió: “Lo que pasa que los dos en un punto estaban en el mismo nivel, pero Mirtha en eso era mucho más viva porque entendió las peleas mucho antes”.

“Yo creo que era sencillo para mí porque como Marcelo era el uno, pegarle a él era fácil y te ubica, pero después nos hemos visto bastante, nadie lo sabe, pero hemos compartido el colegio con los chicos y en las reuniones de padres nos veían y pensaban que se iba a armar quilombo”.

“No somos amigos, pero a mí me era divertido porque él en un punto le molestaba”, opinó entre risas sobre lo que sentía en ese momento al criticar al conductor de ShowMatch.

El feroz descargo de Rodrigo Lussich: le pegó duro a Mario Pergolini

Rodrigo Lussich le respondió con todo a Mario Pergolini, quien le dedicó un filoso comentario en su nuevo programa de El Trece, Otro día perdido.

"Y ahora, aburguesado, con la panza un poco más crecida... está hecho un señor más grande, peina canas... está con el habano, el whisky, la zapan y le dice al invitado 'no te voy a preguntar nada incómodo'. ¿What?", lanzó el conductor.

"¡Me dijo viejo, aburguesado y gordo!", reaccionó Mario Pergolini desde su programa. "Lo de aburguesado puede ser. Ok, me iré de vacaciones a otros lados, viviré de otra forma, no tengo problema, pero lo de gordo me dio por las pel... les soy sincero", remató el ex CQC.

En Intrusos, Rodrigo Lussich le respondió a su colega de manera categórica. "Dije que tiene panza de burgués. Por otro lado, lejos estuvo de mí querer ofender a Mario. Creo que tenía una rebeldía que, con los años, la perdió", expresó el periodista.

El conductor de América cerró su descargo con una crítica que arrastraba desde hace tiempo. "Cuando no era políticamente correcto. Cuando estaba bien decir cualquier cosa, en tu programa, en CQC, me decían trolo todas las semanas. ¿Te acordás?", comenzó Rodrigo.

"Me agarraban en los eventos y me hacían bullying. Me pasaban en el Top Five y me hacían conch... toda la semana. Lo hacían ustedes y era re cool. La verdad que no hubo intención de mi parte de ofenderte, cosa que sí la hubo de parte de ustedes en CQC", concluyó.