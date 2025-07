Eduardo Feinmann le pasó factura a Mario Pergolini en la cara y le mostró el duro mensaje de Baby Etchecopar

Embed

Y Pergolini, sorprendido por el reproche de Feinmann por algo que sucedió en el pasado, recordó a otro enemigo que tiene en el medio: "Baby (Etchecopar) al día de hoy me odia por eso, me detesta, creo que me va a tirar una puteada".

Ahí Eduardo, que es amigo de Baby Etchecopar, intentó llamarlo desde su celular pero no pudo contactarlo en ese instante: "Si yo le digo viene". Al rato, Baby contestó que no iría a su programa y Pergolini leyó el mensaje: "Lo escribió en inglés porque puso hdp".

Y Pergolini dijo sorprendido por el enojo del periodista: "Nunca me tiraste la de la cucaracha, el tipo no tiene memoria, tiene rencor".

"Como dice Mirtha Legrand: soy memorioso", concluyó picante el conductor de El noticiero de A24 (lunes a viernes de 18 a 20). El regreso de Pergolini a la televisión tras 15 años generó también algunos comentarios picantes de sus enemigos del medio como Roberto Pettinato, quien lanzó un curioso posteo en Instagram en la noche que el ex CQC estrenó su nuevo ciclo en El Trece.

“¡De todos los programas La Voz Argentina es el mejor! Me acosté tarde pero valió la pena”, disparó el ex músico de la banda Sumo en un posteo donde se lo ve recostado en la cama.

eduardo feinmann mario pergolini

La durísima respuesta de Rodrigo Lussich a Mario Pergolini: "¿Te acordas?"

Rodrigo Lussich le contestó con todo a Mario Pergolini, quien le dedicó un fuerte mensaje en su nuevo programa en El Trece, Otro día perdido.

"Y ahora, aburguesado, con la panza un poco más crecida.... está hecho un señor más grande, peina canas... está con el habano, el whisky, la zapan y le dice al invitado 'no te voy a preguntar nada incómodo'. ¿What?", señaló el conductor.

"¡Me dijo viejo, aburguesado y gordo!", exclamó Mario Pergolini desde su programa. "Lo de aburguesado puede ser. Ok, me iré de vacaciones a otros lados, viviré de otra forma, no tengo problema, pero lo de gordo me dio por las pel... les soy sincero", remató el ex CQC.

En Intrusos, Rodrigo Lussich le contestó a su colega de manera terminante. "Dije que tiene panza de burgués. Por otro lado,lejos estuvo de mí querer ofender a Mario. Creo que tenía una rebeldía que, con los años, la perdió", manifestó el periodista.

El conductor de América finalizó su descargo con un pase de factura con un viejo resquemor. "Cuando no era políticamente correcto. Cuando estaba bien decir cualquier cosa, en tu programa, en CQC, me decían trolo todas las semanas. ¿Te acordas?", comenzó Rodrigo.

"Me agarraban en los eventos y me hacían bullying. Me pasaban en el Top Five y me hacían conch... toda la semana. Lo hacía ustedes y era re cool. La verdad que no hubo intención de mi parte de ofenderte, cosa que sí la hubo de parte de ustedes en CQC", cerró.