Mario Pergolini con Rafa Juli: sus inicios en la radio, su familia y la picante relación con Andy Kuznetzoff

En esta vuelta, Mario también recordó a quien se volvió su compañera de por vida: Dolores “Lola” Galán, su mujer. “En el bar de la esquina había una chica muy jovencita que me pidió hacer un trabajo para la facultad. Le dije ‘yo te lo hago’. Cuando volvió a la semana para ver si lo había hecho, yo me había olvidado. Me cagó a puteadas mal. Me acuerdo que fuimos a la esquina, frente al viejo edificio de la aduana, y hoy es mi mujer. Mi relación empezó con una puteada y así siguió”, recordó con picardía entre risas. Y agregó: “Éramos muy chicos los dos. Sus padres eran médicos, estaban educados en Lenguas Vivas. ¡Lo que menos esperaban era que les cayera yo! Tenía el pelo largo y tenía siete años más”.

La historia de su trabajo en Rock and Pop no quedó ajena a la historia de nuestro país y Mario recordó las veces que estuvo preso con Richard Coleman y Gustavo Cerati. “La policía venía a hacer razias. Tenían el dato de que todos los que entraban acá, eran delincuentes. En ese momento ibas por la calle y te detenían. (...) Una noche, en un show, se llevaron a Cerati. Con Soda Stereo, en el ‘88, nos íbamos de gira porque yo las cubría… Era como irse con los Rolling Stones”.

También, recordó su etapa en CQC y sus colegas de aquel entonces. “CQC aprovechó el momento político del país. Es Carlos terminando la fiesta y se empezaba a ver una salida de esa realidad ficticia”, comenzó. “Si le hago una crítica al programa, estaba siempre armado desde un olimpo especial. CQC es pedante. Había un juego perverso porque nosotros filmábamos, pero después en edición mostrábamos lo que queríamos. Pero lo bueno es que no era burdo, tenía un halo de inteligencia”. “Andy Kuznetzoff empezó a trabajar conmigo como asistente de la radio. Era un tipo muy creativo. Y vos a veces no querés que use sus ideas para él mismo. Entonces, cuando me dijo ‘voy a hacer radio a la mañana’, le respondí que, con lo competitivo que soy, nos íbamos a pelear. Me lo monté en un huevo y, siempre que le pude dar, le di. Hoy es otra cosa.”

Devuelta es un programa de entrevistas a personajes famosos, realizadas en exterior. Una vuelta a la manzana, en un lugar significativo del entrevistado. Conducido por Rafa Juli, se emite todos los sábados a las 22.30 por la pantalla de América TV.

Mario Pergolini anunció una dolorosa decisión: "Ha muerto"

Este lunes, Mario Pergolini anunció que Vorterix dejará de transmitir por FM. "A partir del 1° de mayo no salimos más por la 92.1. El martes 30 es el último día", expresó el conductor y productor.

"¿Cuáles son los motivos que has tenido en consideración para tomar esta decisión tan drástica?", le preguntó uno de sus columnistas. "La radio ha muerto", se sinceró el ex CQC.

Y siguió: "Y no tiene sentido pagar la cuota de luz. Cuánto más potencia se necesita más luz. No estamos dispuestos a pagar esos precios opresores. Tampoco hay tanta gente escuchando. La verdad, los pocos que hay, están escuchando Aspen".

Los dichos de Mario generaron un enorme revuelo. Por esa razón, desde la cuenta oficial de Vorterix en Twitter salieron a explicar que lo del conductor fue una humorada y que simplemente habrá un cambio de frecuencia. "En el programa completo queda claro que la decisión no tiene que ver con el costo de la luz (era un chiste), sino con un cambio de frecuencia", dice el comunicado.