Hernán Caire contó la intimidad de la reunión con Mario Pergolini y qué proyecto los une: "Es el pionero"

"En octubre del año pasado me comuniqué con Mario al ver que a mí entender hoy el caudal de entretenimiento y lo que más consume la gente es el streaming y siendo él el pionero que lo dijo hace más de diez años. Le pedí una reunión, a la cual inmediatamente accedió y así es como me junté con él en su oficina en el barrio de Colegiales", indicó Hernán Caire.

"Ahí le manifesté mi inquietud de incursionar por primera vez en el streaming y le llevé mi idea y mi proyecto, a lo cual él me preguntó: '¿Por qué me viniste a ver a mí?'. Y lo que yo respondí fue que fuiste el primero y además siento que cuando te cuente lo que quiero hacer vos vas a hablar el mismo idioma que yo, y le dije que cuando el resto estaba poniendo la tierra para hacer el asfalto, vos ya tenías la autopista armada y estabas cobrando peaje", explicó.

Embed

"Se río y me dijo: 'seguí adelante te escucho'. Ahí le desarrollé mi proyecto y la idea que tengo y me dijo: 'me encanta, vamos a hacerlo'. Después tuvimos un par de charlas más y se nos vino fin de año, con lo cual decidimos postergarlo de común acuerdo para este 2025. Después de las vacaciones, nos volvimos a juntar ahora en marzo", continuó el conductor sobre el buen diálogo que mantuvo con el histórico conductor de Caiga Quien Caiga.

Sobre el ciclo que conducirá, detalló: "La idea mía es hacer un programa que te diviertas y te alegre el sábado, ya que me intención es ir una vez por semana de 21 a 0 horas. Es un gran big show, donde yo voy a ser el conductor, también habrá panelistas, habrá músicos, DJS, shows de música en vivo, juegos, interacciones con redes sociales... En fin, trataremos de abarcar todo el entretenimiento y la diversión posible para que el espectador se sienta a gusto, relajado y pase un momento divertido. Habrá un estudio gigante, porque se hará desde el Teatro Vorterix, abarcando y usando todas sus instalaciones".

Sobre esta oportunidad de trabajar con Mario Pergolini, Caire manifestó: "Estoy muy feliz, porque para mí Mario es y fue un referente no solamente en la televisión, sino en el streaming, además de ser una persona muy inteligente y un innovador total".

Y destacó sobre esa charla: "Es un ser humano increíble, si bien los dos trabajamos en el medio desde hace mucho y nos conocíamos, siento que ahora nos conocemos muchísimo más y puedo llegar a decir que encontré en él además de un maravilloso productor, un gran amigo. Para terminar quiero cerrar con estas palabras: Mario siempre ve, lo que el resto no ve".

"Por ahora no puedo decir el nombre ni cuándo comienza, lo que sí te puedo decir es que será dentro de muy poco", finalizó entusiasmado el conductor.

hernan caire mario pergolini 2.jpg

Mario Pergolini compartió una foto de su hijo Matías y el impacto fue enorme por su extraordinario parecido

Ya es sabido que a pesar de que Mario Pergolini es un fanático y experto conocedor de todo lo que tiene que ver con la tecnología, resguarda celosamente su vida privada de ella precisamente al casi no compartir imágenes e información de su familia en las redes sociales.

Pero siempre hay una excepción, y tal parece que este fue el caso. Sucede que en las últimas horas, el icónico conductor de Caiga Quien Caiga, casado hace más de tres décadas con Dolores Galán junto a quien es padre de Tomás, Matías y Valentina, compartió una postal del segundo de ellos.

Matías Pergolini en la Universidad del Salvador.jpg

Lo cierto es que Pergolini celebró un importantísimo logro de Matías, quien se recibió de Licenciado en Psicología en la Universidad del Salvador. Así, no dudó en compartir una postal del joven junto a un emotivo mensaje.

“¡Matías Pergolini, qué orgullo! Esta es toda tuya. No suelo mostrar cosas privadas de nuestra familia, pero hay momentos que no se pueden dejar de festejar”, escribió el conductor. Y concluyó, fiel a su estilo:“Te queremos mucho, hijo. Y nunca está de más... ¡Vamos Boca!”.

Como era de esperar, el posteo se llenó de likes inmediatamente y si bien los comentarios fueron limitados por el conductor, claramente lo que más llamó a atención fue el extraordinario parecido de Matías Pergolini con su famoso padre.