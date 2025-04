La sincera reflexión de Calu Rivero sobre la maternidad que causó revuelo en las redes: "A veces..."

"Maternar… con el alma en los brazos. Qué fuerte es este momento. Dos chiquitos tan chiquitos. El tiempo que no alcanza. Las noches que no descansan. Los juegos que se multiplican. Las exigencias que crecen. Las responsabilidades, los haceres, los quehaceres…todo lo que sostiene, pero también todo lo que pesa", expresó la actriz.

Luego, continuó: "Hay días que me digo 'bueno, hoy arranco', arranco a trabajar, a crear, a accionar en algo que no sea maternar. Porque las ideas están, el espíritu está, la agencia está, las ganas laten… pero el cuerpo, a veces, no responde".

"Y entonces me doy cuenta que antes de dar, tengo que darme. Darme a mí lo que doy a ellos", remarcó.

Más adelante, aseguró: "A veces me siento sola en esta danza. Sola maternando, pensando, habitando este rol tan único. Pero sé que no soy la única. Sé que del otro lado hay otras como yo. Mujeres que sostienen, crían, laten, se reinventan".

"Este es el camino que elegí, a veces liviano, a veces intenso, pero profundamente mío. Y, a la vez, es el momento más inigualable de mi vida, donde me siento más viva y agradecida", cerró Calu.

caalu rivero 1.jpg

calu rivero 2.jpg

calu rivero 3.jpg

calu rivero 4.jpg

El resultado de la exigente y particular búsqueda de niñera de Calu Rivero para sus hijos: "Almas cuidadoras"

Desde su cuenta en Instagram, Calu Rivero lanzó un particular anuncio para encontrar niñera para sus pequeños hijos, Tao y Bee, fruto de su amor con Aito de la Rúa.

“Dónde están? Dónde se han ido? Siguen existiendo? O es que me perdí de algo? Es un oficio en extinción?”, iniciaba la actriz su llamativo anuncio.

“Estoy buscando una niñera, pero no cualquier niñera, no alguien que ‘le guste estar con niños’ nomás. Busco a esa persona que entienda el arte de cuidar, de acompañar, de sostener”, señaló.

Y remarcó como requisito clave a cumplir para los postulantes: “Nuestra familia es nómade. Nos movemos, viajamos, cambiamos de aire. Y busco a alguien que vibre con eso, que sea parte del ritmo, que tenga esa chispa de organizar sobre la marcha y hacer que todo fluya. ¿Existís? Escribime Call to action”.

En los requisitos también puntualizaba que le envíen nombre y apellido, estado civil, edad, si sabía manejar, si le gusta el campo, con quien vivía y si le gustaba el orden y la limpieza.

Calu Rivero

Calu Rivero

A pocas horas de lanzar la búsqueda, Calu Rivero obtuvo una gran repercusión y recibió el mensaje de más de 300 personas y se la jugó por una de ellas.

"No tengo palabras para agradecer la cantidad de mensajes que recibí. Más de 300 personas escribieron para postularse! Me emocionó ver tanta energía, disposición y amor por el cuidado", indicó feliz la artista tras la repercusión que tuvo el tema.

Y añadió: "Mujeres y hombres increíbles con historias y talentos únicos, tomándose el tiempo de escribirme y compartir su magia. ¡Pero ya encontré a la persona que nos acompañará en esta aventura!".

Sobre el final, Calu Rivero contó que había dado con esa persona especial para cuidar de sus hijos: "Me quedo con la certeza de que hay una gran comunidad de almas cuidadoras allá afuera. Gracias de corazón por cada mensaje", cerró.

Calu Rivero