La inesperada bomba que tiró Marcela Tauro sobre Mario Pergolini y Raquel Mancini

Y tras chicanear a su ex notero, deslizando que ahí tiene una nota para hacer, al término de la entrevista, desde el piso de Intrusos, Marcela Tauro recordó el fuerte rumor de romance entre Mancini y Pergolini que circulaba en tiempos del icónico Indiscreciones de Lucho Avilés, en el que trabajaba la periodista.

"Acuérdense lo que se decía en esa época... que estaba vinculado alguno de ellos con Raquel... No sé si habrá sido, nunca me constó. Pero en ese momento se decía. Era un rumor. Habría que preguntarle a Raquel. Me parece que fue antes que se casara él", recordó la periodista refiriéndose a Mario Pergolini, si bien admitió que "nunca se pudo confirmar si fueron novios".

Tras ello, inmediatamente Mancini, que estaba mirando el ciclo de América TV, le hizo llegar un mensaje de audio de Marcela Tauro en pleno vivo, donde negó de plano aquel antiguo rumor de casi tres décadas atrás. "Marce, nunca me invitó a salir Mario, ni yo salí con Mario, ni con ninguno de CQC", explicó concreta desactivando así aquella antigua versión instalada a lo largo de los últimos 30 años.

Raquel Mancini habló del bullying que sufrió en televisión: "Andy Kusnetzoff me tiene que pedir perdón"

La exmodelo Raquel Mancini estuvo como invitada este martes a Noche al Dente (América TV) y habló del bullying que sufrió por parte de los medios, en especial, de la televisión, y señaló al conductor Andy Kusnetzoff como uno de los responsables de las burlas que ella recibió.

Todo comenzó cuando el animador Fer Dente le consultó si se arrepentía de algo que había hecho. "Sí, me arrepiento de haber dado notas en ese momento. Y haber tenido un bullying terrible que tuve en la televisión. Yo me alejé por eso", comenzó diciendo.

"Cada vez que ponían cirugías, me ponían con la boca enorme, como tenía en su momento. Hoy no se puede hablar de cosas que antes se podían hablar. Pero no se hace falta... cambiás, hacés zapping, o ves en este mismo canal, y nadie puede hablar de nada, y menos cagarse de risa como se rieron de mí", agregó.

Y expresó: "Hay personas que me tienen que pedir perdón todavía, por ejemplo Andy Kusnetzoff. Él se rio mucho de mí cuando hacía CQC. Y cuando yo trabajaba para la radio y estaba de notera, en pleno acto de la CGT, me dijo: 'qué hacés acá, Mancini'. Y le respondí: 'Estoy haciendo lo mismo que vos, ¿no me ves que estoy con un micrófono y un grabador?'. Y lo ponían al aire y se reían".

"¿No lo volviste a cruzar en el último tiempo?", le preguntó el conductor. "No, no me lo crucé. Me llaman todos los años cincuenta veces para ir al programa y no voy a ir nunca. Eso no se lo perdono. Sufrió mi familia, sufrí yo y las personas que me quieren. Hay un límite, no me jodan más, ya no dejo que me jodan más. El límite lo pongo yo", remarcó firme.