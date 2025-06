Mauro Icardi le hizo un millonario regalo a la China Suárez ¡con el dinero de sus hijas con Wanda Nara!

A esta altura de los acontecimientos, no es ninguna novedad que Mauro Icardi le hace saber a quien quiera oírlo que su amor por la China Suárez es completamente genuino, y no conforme con todos los viajes alrededor del mundo que ya hicieron donde le hizo una infinidad de costosos obsequios, ahora no dudó en cumplirle su más reciente deseo: comprarse una mansión en el barrio cerrado San Jorge.