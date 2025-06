El dramático episodio que se vivió con el perro de la China Suárez en Nordelta: la foto

Como era de suponer, los internautas reaccionaron con los más variados comentarios. “Qué bárbaro. ¿Cómo no lo cuidan?”, “¿Ahora entienden por qué Mauro no llevó los perros pequeños?”, “Si no va a cuidar a los perros, ¿para qué los adopta? Uno se enredó en los cables y se lastimó y el otro terminó en el lago...”, “Tan protectora de animales no es...”, pudo leerse.