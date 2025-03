Mauro Szeta reveló la estricta condición que le impuso la Justicia a Wanda Nara y Mauro Icardi

En Lape Club Social (América TV), el periodista Mauro Szeta leyó parte del informe de la Justicia, donde se recomienda tratamiento psicológico tanto para Wanda Nara como para Mauro Icardi.

"La Justicia les está diciendo que los dos tienen que ir al psicólogo porque son nocivos para la crianza de sus hijos", advirtió el experto en policiales.

Szeta destacó un fragmento del informe que realizaron desde los tribunales. "'Ambos progenitores deben focalizarse en sus hijas como centro de atención y no en su propio deseo', esto dice el informe pericial", sentenció.

El viernes se conocieron videos de Mauro Icardi en el Chateau Libertador, donde Wanda Nara reside con sus hijos. El jugador protagonizó una tensa discusión con su ex porque tenía que llevarse a sus hijas.

En una de esas grabaciones se observa que la mediática tiene vendas en los brazos y en los codos. Ese detalle llevó a muchos a preguntarse qué le pasó.

“Wanda está recién operada. No se sabe de qué puntualmente. La gente cercana a ella me dice que tiene que ver con un coletazo de la leucemia, como un edema que se le hizo. Pero es raro porque nosotros vimos todos los videos, los que no publicamos inclusive, donde tiene vendados los brazos, los codos… no sé, acá hay otra cosa que todavía no conocemos. Por eso ella no podía agarrar ni abrazar a la nena, y Wanda le pedía que baje a la nena para poder agarrarla de la mano”, advirtió Ángel de Brito en su programa en Bondi Live, Ángel Responde.

La producción se comunicó con Matías Payarola, el abogado de la mediática, quien dio más precisiones al respecto: "Tenía un tema de salud que tenía que ver con el tratamiento que venía haciendo (por la leucemia). Se tuvo que hacer los prequirúrgicos con urgencia minutos antes de que la operen porque no fue algo programado ni con tiempo”.

Cuando le preguntaron si se trató de una cirugía estética, el abogado fue tajante. “Después, en cuanto al contenido, de si es algo estético o eso, no es algo en lo que yo me pueda meter”, exclamó.

Al aire en Implacables (El Nueve), Susana Roccasalvo confirmó que el motivo de la intervención fue por un retoque estético. "Así como el viernes fue un escándalo y ayer hubo mucho movimiento en la Avenida Libertador, en el chateau donde Wanda se está reponiendo. Algunos dicen que es por un cambio de prótesis mamarias y otros dicen otras cosas, pero todo tiene que ver con una cirugía estética. No hay ninguna enfermedad, ni nada por el estilo”, sentenció.