Messi sorprendió a Migue Granados en plena entrevista con la llegada de un nuevo bebé

Por otro lado, habló de la chance de jugar el Mundial de 2026: "No sé si llego al próximo Mundial. No lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en la Copa América y es mi objetivo llegar, que justamente se juega acá en Estados Unidos el año que viene. Después se verá, depende de cómo me encuentre. Pasaron los años, hay que ver cómo me voy sintiendo. Iré viendo. Faltan tres años todavía".

Al ser consultado por qué no pone muchos likes ni comentarios en Instagram, dijo: "Boludeo bastante con el celu. Pero no regalo likes ni comentarios. Ponés una boludez y sale en todos lados. Hay cosas que prefiero evitar hacer por lo que viene después. Pero en mi día a día con mi familia y amigos no me privo de nada".

Luego reveló que es "bastante cortante" para chatear por WhatsApp. Tiene permitido que la otra persona vea su última vez y prefiere mandar un mensaje antes que un audio.

¿Es Messi un buen padre?

"Que sé yo, creo que sí, creo que estoy, que intento inculcar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito, seguir la línea que me dieron a mí. Yo soy como soy por lo que aprendí de chico, por el club donde crecí".

A Thiago le cuesta más hablar, con Anto tiene mucha más confianza para contarle las cosas. Ella es muy buena madre, la admiro, pasa las 24 horas con ellos. Después a Mateo lo tenés que parar, te cuenta todo. Ciro es más reservado también, cuenta pero no de él, habla de los demás".