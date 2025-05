Laurita Fernández le hizo frente a las versiones de infidelidad tras separarse de Peluca Brusca

Y tras asegurar que "está bien" con Peluca, los cronistas le consultaron si en calidad de "personas solteras", a lo que la actriz negó tibiamente. "La mejor y aparte siempre es con respeto y lo recontra entiendo, pero hay días como que... Cosas que ni uno tiene resueltas”, cerró.

Embed

Así, luego de estas declaraciones, desde el piso de LAM, Pepe Ochoa habló de una supuesta infidelidad de Laurita a Peluca con un compañero del ciclo en el trabajan ellos en El Nueve como motivo de la ruptura, lo generó que Fernández se comunicase de inmediato con Ángel de Brito en pleno vivo del ciclo de América TV.

"Ángel, ya es un montón. Este pibe dice cualquier cosa", leyó De Brito el primer mensaje de la actriz vía WhatsApp mirando fijamente a Ochoa. Y continuó leyendo: "No sé quién le pasa letra, o si lo inventan, pero es cualquiera".

Tras ello, el conductor de LAM le preguntó a su compañero si estaba inventando, al tiempo que terminó de leer el descargo de la rubia: "Estamos con Pelu viendo esto en este momento. No podemos creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está”, quien de esta manera confirmó que sigue en pareja con el productor televisivo.

Laurita Fernández - captura LAM.jpg

Se filtró la hiriente frase con la que Laurita Fernández dejó a Peluca Brusca

Luego de algo más de tres años juntos y cuando parecían una de las parejas más sólidas de la farándula local, este martes Ángel de Brito anunció en LAM (América TV) la separación de Laurita Fernández y Peluca Brusca.

“Él está retriste, ella está insoportable”, deslizó el conductor mientras leía los mensajes que le llegaban desde la productora Kuarzo, dejando en claro que la ruptura no habría sido en los mejores términos.

En tanto, de acuerdo a la información de Pepe Ochoa fue Laurita quien decidió terminar con el noviazgo. “Ella le dijo: ‘Quiero estar sola, se terminó la relación, se terminó el amor’. Él quedó lacio”, confió el angelito dando por sentado que el productor televisivo quedó completamente desolado.

Embed

Escena:2 (80|150) [tristeza]

"Discusión sobre el impacto emocional de la ruptura en Peluca, quien sigue enamorado de Laurita."



Escena:3 (155|225) [admiración]

"Reflexión sobre el profesionalismo de Laurita al manejar relaciones personales en el trabajo."

" />

Asimismo, Ochoa aseguró que la ruptura tomó por sorpresa incluso al entorno de la pareja dado que no hubo señales previas de crisis entre ellos. “Él no se la veía venir. No estaban mal. Simplemente, ella decidió terminar”, explicó.

Y además remarcó que esta situación resulta sumamente incómoda porque Claudio Brusca es el productor ejecutivo de Bienvenidos a ganar, el programa de entretenimientos que conduce Laurita en El Nueve, motivo por el cual tienen que seguir viéndose todos los días. “Trabajan codo a codo. Eso no ayuda en nada”, concluyeron entonces en LAM.