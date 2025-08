Benja Torres presenta "Espinas" con un escenario cargado de historia

"15 canciones hechas con mucha garra, 15 historias con un detrás lleno de amor y un mensaje que me enorgullece dar. Espinas es quien soy, es mi universo, es la música que me crié escuchando y los valores que me inculcaron. Es Familia, Amor, el barrio donde me crié jugando, mis amigos, es un sueño hecho realidad”, cuenta Benja.

Este concierto se enmarca en el Espinas Tour, que incluye presentaciones en:

3 de octubre – Sala Lavardén, Rosario

4 de octubre – Quality Teatro, Córdoba

10 de octubre – Sala Melany, Mar del Plata

31 de octubre – Teatro Avenida, Buenos Aires

Este show en el Avenida marca el salto de Benja Torres al siguiente nivel como artista de vivo. La cita en Buenos Aires no solo celebra su presente, sino que proyecta su futuro como uno de los nombres clave de la nueva canción argentina.