Moria enfrentró los rumores de distanciamiento con Lali Espósito y fue contundente

¿Moria Casán se ausentará al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

En La mañana con Moria (El Trece), Marcelo Polino sorprendió a todos cuando le preguntaron si Moria asistiría al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. El periodista hizo un gesto esquivo con la mano y finalmente lanzó: "Para mí no va".

Así, mientras Moria y Lali sostienen públicamente que no hay conflicto entre ellas, las revelaciones de Marcelo Polino sobre lo ocurrido en el rodaje volvieron a poner bajo la lupa el vínculo entre la diva y la cantante.