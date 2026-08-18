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Moria enfrentró los rumores de distanciamiento con Lali Espósito y fue contundente

Tras las versiones de conflicto con Lali Espósito, Moria Casán reaccionó sin vueltas con un mensaje en sus redes sociales.

18 ago 2026, 18:27
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Moria enfrentró los rumores de distanciamiento con Lali Espósito y fue contundente

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Moria enfrentró los rumores de distanciamiento con Lali Espósito y fue contundente

Lejos de alimentar las versiones de conflicto que circularon en los últimos días —reavivadas tras la anécdota que contó Marcelo Polino sobre el rodaje de la biopic—, Moria Casán se encargó de dejar en claro que la buena onda con Lali Espósito sigue intacta.

En las últimas horas, La One utilizó sus redes sociales para ponerle fin a las especulaciones. La diva citó un video de backstage de la grabación de su serie para Netflix, donde se ve a la artista pop dedicándole sentidas palabras durante el rodaje.

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En ese fragmento, Lali expresa su profunda admiración por la exvedette: "Soy muy fanática de sus frases. El último tiempo la pude conocer más. Es un ícono para todos", se le escucha decir a la intérprete de Disciplina.

Al ver el posteo, Moria no dudó en responder públicamente y respaldar a la cantante con un cálido y directo mensaje fiel a su estilo: "Loviu gladiadora", escribió, fulminando así cualquier teoría de rispideces o distanciamiento entre ellas.

¿Moria Casán se ausentará al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

En La mañana con Moria (El Trece), Marcelo Polino sorprendió a todos cuando le preguntaron si Moria asistiría al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. El periodista hizo un gesto esquivo con la mano y finalmente lanzó: "Para mí no va".

Así, mientras Moria y Lali sostienen públicamente que no hay conflicto entre ellas, las revelaciones de Marcelo Polino sobre lo ocurrido en el rodaje volvieron a poner bajo la lupa el vínculo entre la diva y la cantante.

     

 

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