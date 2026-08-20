El mejor amigo de Sofía Gala expuso la verdad de la separación de Fito Páez: "Ella está con..."

Qué dijo del romance de de Sofía Gala y Fito Páez

Guido Záffora fue directo al preguntarle por el supuesto romance entre Sofía Gala y Fito Páez: “¿Qué nos podés contar de la separación de Sofía y Fito? ”.

Mirabelli sorprendió con su respuesta y negó que hayan sido pareja: “No sé si puedo hablar de esto, supongo que Sofía me lo permitirá. Es un tema que no sé por qué se instaló. Nunca pasó, son muy amigos, como ella es amiga mía. Nunca fueron pareja ”.

El actor fue todavía más contundente y aseguró que entre ellos tampoco hubo intimidad: “Es más te voy a contar que nunca pasó nada íntimo (sexo), te lo juro y firmo en un papel”. Además, remarcó: “ Es importante que se sepa, es una amistad ”.

Sobre la vida sentimental de la actriz, el intérprete reveló que está enamorada de otro hombre. “Nunca fueron pareja, ella está enamorada de otro hombre y no es Fito”, aseguró.

También desmintió las versiones que señalaban que los celos por las amigas del músico habían provocado una supuesta separación: “ Dicen que Sofía estaba celosa de las amigas de Fito. Eso es mentira ”. Y, en ese sentido, lanzó una llamativa frase sobre los sentimientos de su amiga: “ Me hubiese encantado que esté enamorada de Fito y no de quién está enamorada ”.

Finalmente, Záffora quiso saber si Gala está actualmente en pareja. El actor confirmó que sí y aclaró que se trata de otra persona: “Si, hace un montón que está con alguien y no es Fito ”.