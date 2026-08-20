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El mejor amigo de Sofía Gala expuso la verdad de la separación de Fito Páez: "Ella está con..."

El actor de la serie sobre Moria Casán, Juan Pablo Mirabelli, reveló la verdad detrás del supuesto romance entre su amiga Sofía Gala y Fito Páez.

20 ago 2026, 17:10
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La versión sobre un supuesto romance entre Fito Páez y Sofía Gala volvió a quedar en duda. Distintas fotos, mensajes afectuosos y algunas intervenciones de Moria Casán alimentaron la versión de que el músico y la actriz habían tenido una relación. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió públicamente el supuesto noviazgo.

En los últimos días, comenzó a circular una versión sobre una presunta separación entre ambos. Incluso, se señaló que los celos de Sofía por las múltiples “amigas” del cantante habrían sido uno de los motivos del supuesto final de la relación.

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Ahora, una persona muy cercana a la actriz salió a desmentir esa versión. Se trata de Juan Pablo Mirabelli, uno de los mejores amigos de Gala, con quien mantiene un vínculo tan cercano que considera familiar.

Mirabelli visitó DDM (América TV) para hablar sobre su interpretación del abogado de Moria en la serie de Netflix. Durante la entrevista, explicó el vínculo que mantiene con ambas: “Sofía es mi amiga, tengo un vínculo con Moria, tengo trato diario. Somos familia, porque de verdad lo somos”.

Qué dijo del romance de de Sofía Gala y Fito Páez

Guido Záffora fue directo al preguntarle por el supuesto romance entre Sofía Gala y Fito Páez: “¿Qué nos podés contar de la separación de Sofía y Fito? ”.

Mirabelli sorprendió con su respuesta y negó que hayan sido pareja: “No sé si puedo hablar de esto, supongo que Sofía me lo permitirá. Es un tema que no sé por qué se instaló. Nunca pasó, son muy amigos, como ella es amiga mía. Nunca fueron pareja ”.

El actor fue todavía más contundente y aseguró que entre ellos tampoco hubo intimidad: “Es más te voy a contar que nunca pasó nada íntimo (sexo), te lo juro y firmo en un papel”. Además, remarcó: “ Es importante que se sepa, es una amistad ”.

Sobre la vida sentimental de la actriz, el intérprete reveló que está enamorada de otro hombre. “Nunca fueron pareja, ella está enamorada de otro hombre y no es Fito”, aseguró.

También desmintió las versiones que señalaban que los celos por las amigas del músico habían provocado una supuesta separación: “ Dicen que Sofía estaba celosa de las amigas de Fito. Eso es mentira ”. Y, en ese sentido, lanzó una llamativa frase sobre los sentimientos de su amiga: “ Me hubiese encantado que esté enamorada de Fito y no de quién está enamorada ”.

Finalmente, Záffora quiso saber si Gala está actualmente en pareja. El actor confirmó que sí y aclaró que se trata de otra persona: “Si, hace un montón que está con alguien y no es Fito ”.

En pocas palabras

  • Desmentida de romance: El amigo de Sofía Gala, Juan Pablo Mirabelli, negó rotundamente que la actriz haya tenido una relación o intimidad con Fito Páez.
  • Amistad y nuevo amor: Mirabelli afirmó que Gala y Páez son solo muy amigos y que ella está actualmente enamorada de otro hombre.
  • Motivos falsos: Se desestimaron las versiones de celos de Gala hacia las amigas de Fito Páez como causa de una supuesta separación.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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