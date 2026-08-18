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La burla de Nico Occhiato a Flor Vigna tras revelar lo que pasó con Cande Ruggeri: "Yo tenía..."

Tras lo dicho por Flor Vigna, su expareja, Nico Occhiato habló con Ángel de Brito y se mostró sorprendido al recordar la situación que involucró a Cande Ruggeri.

18 ago 2026, 18:41
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La burla de Nico Occhiato a Flor Vigna tras revelar lo que pasó con Cande Ruggeri: Yo tenía...

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Las declaraciones de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México volvieron a poner bajo la lupa una vieja situación vinculada a su relación con Nico Occhiato. La actriz aseguró que, durante un viaje laboral que realizó junto al conductor cuando todavía estaban en pareja, Cande Ruggeri habría tenido un acercamiento con él.

Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo ‘ya fue”, aseguró Vigna que le había contado su entonces novio.

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A raíz de estas declaraciones, Ángel de Brito buscó conocer qué había ocurrido desde la mirada de uno de los protagonistas. El periodista se contactó directamente con Nico para consultarle por la versión que había circulado.

En Ángel Responde (Bondi Live), contó que le respondió y decidió hacer públicos los mensajes que intercambió con ellos, dando a conocer así las respectivas versiones sobre aquel episodio. "Jajaja no lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando, jajaja, una locura”, le respondió a Ángel.

Qué dijo Cande Ruggeri tras lo dicho por Flor Vigna

La polémica entre Cande Ruggeri y Nico Occhiato volvió a escena luego de que Flor Vigna contara en La Casa de los Famosos México una situación ocurrida durante su relación con el conductor. Según relató, Ruggeri habría intentado acercarse a Occhiato durante un viaje.

Ante la repercusión, la hija del exfutbolista decidió hablar en sus redes sociales y negó que los hechos hubieran sucedido de esa manera. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así", expresó.

La influencer también rechazó de manera contundente haber intentado seducir a Occhiato y aseguró: “ Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así ”.

Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela ”, explicó cómo se había organizado el alojamiento durante aquel viaje.

Por último, Ruggeri cuestionó la forma en que se presentó la información y pidió que dejaran de vincularla con una situación que, según sostuvo, nunca ocurrió. “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo ”. Y concluyó: “ Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija ”.

     

 

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