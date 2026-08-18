La burla de Nico Occhiato a Flor Vigna tras revelar lo que pasó con Cande Ruggeri: "Yo tenía..."

Qué dijo Cande Ruggeri tras lo dicho por Flor Vigna

La polémica entre Cande Ruggeri y Nico Occhiato volvió a escena luego de que Flor Vigna contara en La Casa de los Famosos México una situación ocurrida durante su relación con el conductor. Según relató, Ruggeri habría intentado acercarse a Occhiato durante un viaje.

Ante la repercusión, la hija del exfutbolista decidió hablar en sus redes sociales y negó que los hechos hubieran sucedido de esa manera. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así", expresó.

La influencer también rechazó de manera contundente haber intentado seducir a Occhiato y aseguró: “ Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así ”.

“Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela ”, explicó cómo se había organizado el alojamiento durante aquel viaje.

Por último, Ruggeri cuestionó la forma en que se presentó la información y pidió que dejaran de vincularla con una situación que, según sostuvo, nunca ocurrió. “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo ”. Y concluyó: “ Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija ”.