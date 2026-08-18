La reacción de Benjamín Vicuña tras la filosa acusación de Mauro Icardi: "No está bueno..."

Lejos de profundizar en el enfrentamiento, el actor optó por marcar distancia y explicar que no tiene intención de sumar más tensión a una situación que involucra cuestiones familiares.

"A ver, yo no quiero alimentar el odio. No me interesa. Lo que me interesa, está claro, es otra cosa. Que no lo voy a decir tampoco ahora en un programa de televisión. Soy respetuoso del trabajo de ustedes, siempre saben, no me escapo. Lamentablemente ustedes saben dónde vivo. Voy al teatro, laburo, es mi vida. Pero obviamente que no está bueno tener que estar parando para hablar de estas cosas", respondió Vicuña.

En ese contexto, también fue consultado sobre si había hablado con la China Suárez, madre de sus hijos, luego de la repercusión que tuvieron las declaraciones y el posterior descargo de Icardi. "Con la mamá de mis hijos, sí, por supuesto. Manejamos y tenemos un vínculo por el bienestar de ellos, por la crianza, porque es muy difícil. Digo, para cualquier persona que entienda cuando sos separado y tienes que buscarle la vuelta, los colegios, la vida, la logística, todo", contestó.

Cuál fue el contundente consejo de Ana Rosenfeld a Benjamín Vicuña tras el ataque de Mauro Icardi

Tras el fuerte cruce que protagonizó Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña, Ana Rosenfeld tomó la palabra en Sálvese quien pueda (América TV) y lanzó críticas directas hacia la postura del ex de Wanda Nara.

La abogada, representante de Wanda, sostuvo que el mensaje del futbolista estuvo de más y subrayó un rasgo particular en la forma en que suele comunicarse públicamente. "Era innecesario este posteo. Ya estamos acostumbrados a los posteos de Mauro Icardi. Nunca a su voz. Se dieron cuenta de que él no habla. Él camina delante de un micrófono. Él no habla. Él lo que hace es postear y postear creyendo que se lleva, no sé, el éxito en su declaración", expresó con firmeza.

Rosenfeld no dudó en apuntar directamente al actor chileno y cuestionar la intervención de Icardi en un asunto que, según su visión, no le compete. "Se está metiendo donde no corresponde", afirmó. "Se está metiendo con Benjamín Vicuña que, en tal caso, es un padre que está presente cada vez que los chicos vienen a la Argentina", agregó.

La letrada también recordó cómo las críticas hacia Wanda se repiten en cada oportunidad y vinculó esa situación con lo ocurrido en el pasado. "La juzgan a Wanda o eventualmente lo están juzgando a Benjamín, porque dicen: 'No, ahora le corresponde porque él vino'. Él vino porque le tocó. Él vino porque dejó su actividad, o porque no juega, o porque, nada, porque tiene vacaciones, o se va a Japón, a Maldivas. Pero la realidad es que nadie le está impidiendo el vínculo. Todo lo que, de alguna manera, le jugó en contra en su momento a Wanda por lo que pasó aquel famoso día en el Chateau, hoy, cada vez que tienen la oportunidad, se la endilgan", señaló.

En otro tramo de la entrevista, Rosenfeld explicó por qué cree que Vicuña optó por no responder públicamente a los dichos de Icardi. Para ella, el actor debería mantener el tema lejos de las redes y resolver cualquier diferencia en el ámbito judicial. "Volviendo un poco al tema de Benjamín, todos me preguntan por qué Benjamín no contesta. Yo, si fuera Benjamín, no contesto. Yo contestaría en Tribunales", opinó.

Además, planteó un escenario distinto respecto de la educación y los viajes de los hijos de Vicuña. Allí cuestionó que el actor haya permitido que los chicos se trasladaran a Turquía para acompañar a Icardi en su carrera. "Me parece que tendría que fijar una posición totalmente distinta, porque a lo mejor él, queriendo complacer a la madre de sus hijos, permite, permitió que los chicos viajaran a Turquía para poder estar escolarizados, vivir al lado de la novia de Icardi. O sea, lo permitió. Yo, si soy él, en este momento no lo permito más. En este momento, no sabiendo dónde es el destino futbolístico de él, no sabiendo la escolarización. Yo, si soy él, mañana mismo escolarizo a mis chicos en la Argentina", sostuvo.

Finalmente, cerró con una definición tajante: "Se mandó equivocadamente contra Benjamín Vicuña. Él habló de su vínculo, de qué manera se contacta con sus hijos. En ningún momento se metió con su exmujer ni con Mauro Icardi".