El video de Nicolás Cabré llorando por Rufina, en pleno escándalo con la China Suárez: "Me importa un carajo"

"Tuve la infancia que tuvo mi hermano, de la misma manera. Nosotros éramos de clase media-baja, y yo ya trabajaba. Y ellos en el desconocimiento de lo que era esto, me crié de la misma manera que mi hermano. Es el día de hoy que tenemos los mismos amigos, y siempre hicimos lo mismo. Yo trabajaba y tenía plata, y nunca tenía más plata que ellos", sostuvo Nico.

En una carrera marcada por el éxito que tuvo Cabré como actor, dejó en claro que separó su costado profesional de lo más importante para él: su familia. Contó que a los 15 años sus padres le habían juntado toda la plata que él había ganado para comprar una casa que ellos nunca tuvieron.

"Yo quiero que mi hija me recuerde, y si el día de mañana tengo nietos, que me recuerden con una sonrisa. No que digan, era un buen comediante. Me importa un carajo. Es lo único que me interesa, que mi hija diga a mi papá…", cerró, y rápidamente lo contuvieron.

El emotivo mensaje de Nicolás Cabré por los 13 años de Rufina

Por los 13 años de su hija Rufina, Nicolás Cabré compartió en sus redes un álbum de fotos junto a la adolescente y una extensa dedicatoria: "Es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo. Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te moves, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso", escribió, y cerró con un contundente "Te amo con todo mi ser y te digo feliz cumple, corazoncito mío". También su esposa, Rocío Pardo, homenajeó a Rufina con un video de recuerdos junto a ella y un mensaje cargado de cariño, mientras que hasta el mediodía del sábado la China Suárez, madre de la adolescente, no había realizado ninguna publicación por el cumpleaños de su hija.