El video de Nicolás Cabré llorando por Rufina, en pleno escándalo con la China Suárez: "Me importa un carajo"

Nicolás Cabré demostró que es un gran padre a lo largo de todo este último tiempo y, en medio de todo el escándalo de Mauro Icardi, la China Suárez y Benjamín Vicuña, el actor fue de los pocos que únicamente escuchó siempre a su hija Rufina Cabré.
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Nicolás Cabré no pudo contener las lágrimas en una nota al hablar de Rufina, la hija en común con La China Suárez.
Nicolás Cabré demostró que es un gran padre a lo largo de todo este último tiempo y, en medio de todo el escándalo de Mauro Icardi, la China Suárez y Benjamín Vicuña, el actor fue de los pocos que únicamente escuchó siempre a su hija Rufina Cabré.
Adaptarse a situaciones de dejarla ir a vivir a Turquía, comenzando una vida de cero con su mamá y sus hermanos, no fue nada fácil. En medio de una entrevista que dio en El Método Pardo, se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su pequeña.
"Yo quiero que mi hija me recuerde, y si el día de mañana tengo nietos, que me recuerden con una sonrisa. No que digan, era un buen comediante, me importa un carajo. Yo tuve una infancia muy feliz, tuve la suerte de tener unos padres que me han enseñado mucho", comenzó diciendo.
Sensibilizado en este último tiempo por la reciente muerte de su hermano, Cabré se mostró realmente compungido, además de recordar todo lo que sus papás le enseñaron en materia de valores: "El día de hoy que no doy un paso sin escuchar algo que me habían dicho en su momento, poniéndome los pies sobre la tierra siempre".
"Tuve la infancia que tuvo mi hermano, de la misma manera. Nosotros éramos de clase media-baja, y yo ya trabajaba. Y ellos en el desconocimiento de lo que era esto, me crié de la misma manera que mi hermano. Es el día de hoy que tenemos los mismos amigos, y siempre hicimos lo mismo. Yo trabajaba y tenía plata, y nunca tenía más plata que ellos", sostuvo Nico.
En una carrera marcada por el éxito que tuvo Cabré como actor, dejó en claro que separó su costado profesional de lo más importante para él: su familia. Contó que a los 15 años sus padres le habían juntado toda la plata que él había ganado para comprar una casa que ellos nunca tuvieron.
"Yo quiero que mi hija me recuerde, y si el día de mañana tengo nietos, que me recuerden con una sonrisa. No que digan, era un buen comediante. Me importa un carajo. Es lo único que me interesa, que mi hija diga a mi papá…", cerró, y rápidamente lo contuvieron.
Por los 13 años de su hija Rufina, Nicolás Cabré compartió en sus redes un álbum de fotos junto a la adolescente y una extensa dedicatoria: "Es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo. Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te moves, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso", escribió, y cerró con un contundente "Te amo con todo mi ser y te digo feliz cumple, corazoncito mío". También su esposa, Rocío Pardo, homenajeó a Rufina con un video de recuerdos junto a ella y un mensaje cargado de cariño, mientras que hasta el mediodía del sábado la China Suárez, madre de la adolescente, no había realizado ninguna publicación por el cumpleaños de su hija.