Diego Torres Sinfónico en Buenos Aires: nueva y última fecha en 2025

Entradas para Diego Torres Sinfónico

Fechas: 10 de diciembre – AGOTADO 11 de diciembre – AGOTADO 12 de diciembre – NUEVA Y ÚLTIMA FECHA

Lugar: Movistar Arena, Buenos Aires

Movistar Arena, Buenos Aires Entradas: portal de Movistar Arena

portal de Movistar Arena Beneficio especial: 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express

Con más de 30 años de trayectoria, Diego Torres continúa consolidando su carrera internacional. En 2025, el artista recorrió más de 11 ciudades entre Argentina, España y Chile, presentando su “Mejor Que Ayer Tour” ante miles de espectadores.

Durante este año, se presentó en Málaga, Barcelona, Madrid, Tucumán, Salta, Córdoba y San Juan, siempre a sala llena. Además, cerrará el año el 29 de noviembre en Santiago de Chile, antes de regresar a Buenos Aires con su imponente espectáculo sinfónico.

Recientemente, su canción “Intuición” fue elegida como tema oficial del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Estados Unidos.