Rubén Alegría: La voz revelación del Pop Español que está conquistando América Latina.

Con una trayectoria que ya cuenta con múltiples sold out en países como México, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, la llegada de Alegría a Argentina responde a la gran demanda de un público que ha seguido de cerca su evolución en el último año.

“La música es mi vida y llegar a Argentina es un sueño cumplido. Ver cómo mis canciones, que nacieron de sentimientos tan profundos, conectan con la gente al otro lado del océano es algo que me llena de ilusión”, afirma el artista.

“Nunca jamás olvidaré de donde vengo y sobre todo siempre llevo conmigo presente al maestro José Mendoza el cual supo ver en mí lo que nadie vio… ¡un artista internacional! Todo lo bueno que me está ocurriendo es gracias a él, le estaré eternamente agradecido”, concluyó Rubén.

El impacto de su propuesta no ha pasado desapercibido para la crítica especializada. Billboard Argentina ha destacado a Rubén Alegría como la nueva joya del pop español, reconociendo su proyección como una de las figuras con mayor potencial y solidez en la escena musical actual.