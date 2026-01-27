A24.com

NOVEDAD MUSICAL

Rubén Alegría: La voz revelación del Pop Español que está conquistando América Latina.

La nueva voz del pop español cruza el océano: pasión flamenca, hits globales y un debut histórico en Argentina.

27 ene 2026, 08:00
hoy
hoy

El panorama del pop en español tiene un nuevo nombre propio que está traspasando fronteras con una fuerza imparable: Rubén Alegría. Consolidado como la voz revelación del pop español, el artista originario de Toledo se prepara para desembarcar por primera vez en Argentina, marcando un hito en una carrera que no para de sumar éxitos y reconocimientos internacionales.

Una identidad única: Esencia flamenca y frescura pop

Nacido en un pueblo de Toledo, Rubén Alegría ha convertido la música en su ritmo vital. Su propuesta artística no es solo pop; es una fusión magistral donde los arreglos contemporáneos se encuentran con la raíz del flamenco, creando un sonido fresco y una identidad artística inconfundible.

Tras un 2024 de crecimiento exponencial, el artista ha demostrado que su talento no tiene límites geográficos. Desde la grabación de su primer sencillo para Latinoamérica en Miami, “¿Por qué la extraño?” (del reconocido compositor Alejandro Jaén), hasta éxitos de su propia autoría como “Recuerdo” —una íntima dedicatoria a su abuela—, Rubén ha logrado conectar con las fibras más sensibles de su audiencia.

El desembarco en tierras argentinas viene impulsado por su más reciente sencillo “Ya ves”, una pieza que define su marca actual y que llega precedida por el éxito de “Miradas que hablan”, canción que ha registrado niveles de aceptación masivos en las plataformas digitales de toda la región.

Con una trayectoria que ya cuenta con múltiples sold out en países como México, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, la llegada de Alegría a Argentina responde a la gran demanda de un público que ha seguido de cerca su evolución en el último año.

“La música es mi vida y llegar a Argentina es un sueño cumplido. Ver cómo mis canciones, que nacieron de sentimientos tan profundos, conectan con la gente al otro lado del océano es algo que me llena de ilusión”, afirma el artista.

“Nunca jamás olvidaré de donde vengo y sobre todo siempre llevo conmigo presente al maestro José Mendoza el cual supo ver en mí lo que nadie vio… ¡un artista internacional! Todo lo bueno que me está ocurriendo es gracias a él, le estaré eternamente agradecido”, concluyó Rubén.

El impacto de su propuesta no ha pasado desapercibido para la crítica especializada. Billboard Argentina ha destacado a Rubén Alegría como la nueva joya del pop español, reconociendo su proyección como una de las figuras con mayor potencial y solidez en la escena musical actual.

Embed - RUBÉN ALEGRÍA - YA VES... VIDEOCLIP OFICIAL

     

 

