"Nací biológicamente mujer": la historia de Benjamín, el joven que causó impacto en La Voz Argentina

Si bien tuvo una performance maravillosa con su interpretación de The Way You Make Me Feel, de Michael Jackson, con la que deslumbró de inmediato al jurado quienes se lo disputaron para ver quién lograba quedárselo en su equipo. En tanto, Benjamín optó por sumarse al team de Miranda!, feliz y emocionado por la oportunidad de demostrar su gran pasión frente a una audiencia que sabe ya lo lanzó a la popularidad si bien hay un larguísimo camino por recorrer.