Natalie Weber cansada de los carpinchos que le destrozan su casa: la drástica decisión que tomó

"Hay más de 200 carpinchos, no atacan, no molestan, pero va a llegar un momento que la situación va a ser un poco insostenible porque se reproducen y cada vez hay más", explicó la esposa del futbolista Mauro Zárate sobre la situación.

"A veces te salen de los arbustos del boulevard y vos no los ves, los podes atropellar porque están libres. En mi casa tuve que cercar todo porque da al lago y entran desde ahí", continuó.

Y remarcó que no tiene nada en contra de la especie animal: "Hay lugares donde ellos pueden tomar agua, o sea, una casa es una propiedad privada y ellos tienen lugares donde tienen acceso al lago para que puedan tomar agua. Yo no tenía problema en que me tomen agua de la pileta”.

"Me arruinan todo el pasto, los canteros. El carpincho no tiene la culpa pero ahora tenemos que convivir los dos y hay que ver de qué manera nosotros sin molestarnos a ellos ni ellos a nosotros", comentó.

"Yo no tengo problema con el carpincho, pero si entra a tu jardín y te rompe todo, y bueno...", dejó en claro Natalie Weber ya cansada de los destrozos que generan los carpinchos en su vivienda.

Natalie Weber y Mauro Zárate confesaron si tenían intimidad antes de los partidos de fútbol

Con más de 15 años de relación y dos hijos en común, Natalie Weber y Mauro Zárate son una de las parejas más consolidadas del medio, que ha sabido mantener la pasión intacta.

Invitados a Noche al Dente, América Tv, la modelo y el futbolista hablaron de todo en la divertida entrevista que llevó adelante el conductor del ciclo, donde no tuvieron prurito en referirse al mito que indica que los futbolistas no pueden tener relaciones sexuales antes de los partidos.

"¿Qué hay de cierto?”, consultó pícaro Fer Dente a lo que Zárate admitió firme: “Sí, es verdad”. “A ella (por Natalie) la llamaba mi viejo y le decía: ‘Nena, juega el domingo... desde el miércoles mirá para otro lado’”, confió.

No obstante, Weber deslizó con picardía que no fueron "muy cumplidores" con la advertencia de su suegro. Fue allí cuando Fer Dente ahondó en la cuestión queriendo saber entonces si se siente "la diferencia" en el rendimiento deportivo.

“Sí, lo siento... gastás energía sea corto o largo, o te tires del placard. Y en soledad tampoco. Muchos jugadores lo hacen, pero yo no”, concluyó el futbolista.