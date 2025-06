Priscila Crivocapich se sinceró sobre su relación con Roberto García Moritán y su vínculo con Pampita

"Igual ya se conocen ustedes: del medio, de los desfiles", le comentó la cronista. "Sí, sí, de todo eso prefiero no hablar", afirmó la morocha. "¿Y ahora nunca se cruzaron después de que se blanqueó el romance? ¿Te imaginás ese cruce? ¿Vos saludarías?", insistió la periodista. "No, no nos cruzamos. Sí, la saludaría, por supuesto", cerró Crivocapich sin dar más detalles.

Roberto García Moritán confirmó su romance con Priscila Crivocapich: "Esto es..."

Roberto García Moritán habló este martes en Sálvese quien pueda (América TV) y se refirió a su incipiente romance con Priscila Crivocapich. "Nos estamos conociendo", afirmó el ex de Pampita.

La cronista del ciclo conducido por Yanina Latorre no anduvo con vueltas y le consultó al comienzo de la nota si está enamorado. "Qué pregunta tan profunda", le respondió y afirmó que se está conociendo con la modelo.

"Esto es un proceso, siendo adultos y con muchas responsabilidades y sobre todo con mucha historia, me parece bien tomarse las cosas con calma", sostuvo el político.

"Te tomaste un tiempo para poder volver a estar en pareja teniendo en cuenta que quizás Caro lo hizo más rápido", le comentó otro periodista. "Casi pasó un año. Me parece que estaba listo para conocer a alguien y darme la posibilidad de volver a salir, a comer, a charlar", le respondió Moritán.

Por último, la movilera quiso saber si le gustaría volver a ser padre. "No, yo creo que ese tiempo ya está cumplido", reveló.