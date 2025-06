Murió Cristina Birckenstaedt, la mamá de Nicolás Cabré: el desgarrador posteo del actor

Múltiples vecinos y admiradores del artista solían acercarse a su casa en busca de una postal o autógrafo, y ella siempre los recibía con amabilidad. Mientras que a lo largo de los años, el artista nunca ocultó el profundo respeto y agradecimiento que sentía por sus padres.

Nico Cabré

Así fue el reencuentro de Rufina y Nicolás Cabré tras el viaje a Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi

Rufina Cabré estuvo de viaje con su mamá, la China Suárez, sus hermanos, Magnolia y Amancio Vicuña, y la pareja de la actriz, Mauro Icardi por Italia y Turquía durante casi dos semanas, y en las últimas horas se reencontró con su papá, Nicolás Cabré.

En medio del conflicto mediático que rodea a su ex con Wanda Nara, el actor compartió en sus historias de Intsagram una tierna foto con la niña y su novia, Rocío Pardo.

“Mañana de hockey”, escribió Cabré sobre una selfie que lo muestra a él en el asiento del conductor, a Pardo al lado y atrás a Rufina.

Por otro lado, este lunes, el periodista Gustavo Méndez informó que amenzaron de muerte a la ex Casi Ángeles. “Están haciendo una investigación de una cuenta que quiere contratar sicarios para quitarle la vida a María Eugenia. Una cosa es el hate, que te pueden decir me gustás, no me gustás. Otra cosa es que se reúnen para pedir, juntar dinero para contratar un sicario. Esto está en las redes sociales. Hoy no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia”, contó Méndez.

Por último, dijo: “Pero sí la Justicia tiene que investigar cuando hay una amenaza de muerte. Por más que en lo digital no hay jurisprudencia como este caso. Son dos, se están armando ahora. Me imagino que aunque sea digital, se hará la presentación”.