"Te la cag... a trompadas": el terrible audio donde Rocío Oliva amenaza a las hijas de Diego Maradona

"También sé a dónde va a bailar tu hija Gianinna y ahora voy a ir a bailar ahí todos los fines de semana hasta que me la encuentre. Cuando me la encuentre, te la cago a trompadas... a ella, a las hijas, mirá que nosotras somos muchas eh y vos sabés que es así. Ahora vos me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie", se la oye a Rocío advertirle a Diego Maradona, a través de un audio allá por 2013/2014 en el que se refiere furiosa a Gianinna, una de sus hijas.

En tanto, por ese entonces las cosas no quedaron allí porque también trascendió la respuesta Gianinna a las amenazas de Oliva que en su momento mostró LAM, también a través de un audio enviado a su padre.

"Mirá, no me interesa seguir ni escuchando tu nota de voz. Vos fuiste en la televisión el que dijo que yo no te dejaba ver a Benjamín. En ningun momento, yo nunca te prohibí que veas a Benjamín. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en televisión, lo puse en Twitter así que decile a la conchu... que tenés al lado, esa pendeja de mierda, que ojalá que nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decíselo. Decíselo bien y que te muestre mi Twitter bien porque la voy a cagar a trompadas. Aunque vos seas una mierda, ahora Dalma está yendo con Benjamín para allá porque aunque ayer lo plantaste igual te quiere ir a ver", se la oyó disparar furiosa a Gianinna demostrando así lo enfrentadas que estuvieron siempre con la que era pareja de su padre.

Gianinna Maradona - captura Lape Club Social.jpg

Dalma Maradona fulminó a Rocío Oliva por una actitud con Claudia Villafañe en el velorio de Diego

Con la anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona, recientemente reapareció públicamente Rocío Oliva. En diálogo con Farándula Show habló de su decepción por el fallo judicial, de su relación con Gianinna y Dalma Maradona, así como volvió a cuestionar que le hayan permitido darle un último adiós al Diez.

Así, puntualmente sobre su vínculo con las hijas de su expareja, Oliva fue directa y remarcó una vez más el hecho de que no la dejaron ingresar al velorio del astro del fútbol. "No tengo relación. No me senté a hablar porque ya había pasado el momento en el que quería estar. En cada declaración de ellas no hay arrepentimiento. Al contrario, si tuvieran que tomar la misma decisión, lo harían otra vez", disparó.

Así las cosas, invitada a LAM (América TV), Dalma Maradona no dudó en responderle. "Al principio dije: ‘Qué loco estar de acuerdo en algo, qué bueno que quiera justicia como cualquier argentino’. Pero después la caga diciendo lo que realmente piensa", expresó de entrada.

"Cuando dice ‘no me las crucé más, pero sí a las hermanas’, dije: listo, dos más dos es cuatro", disparó la mayor de las hijas de Claudia Villafañe infiriendo entonces que Rocío estaría cerca de Matías Morla.

En tanto, sobre el fuerte reclamo sobre el velorio, Dalma Maradona fue directa y concisa: "Debería dejar de hablar del velorio como si fuera la puerta de un boliche. Ese día no eras tema, ni vos ni nadie. Ya está, respetá eso". Y agregó: "Dice que no mostramos arrepentimiento... Y la verdad, ese día no estabas en mi radar. No sos importante. No la vi nunca más ni me interesa verla".

Por último, sobre qué tipo de relación mantenían con Rocío mientras fue pareja de Diego, una vez más Dalma disparó: "Tenía trato porque, a diferencia de Verónica (Ojeda), que nunca nos la presentó y la conocimos en una internación, a Rocío sí la presentó enseguida. Después se tomó atribuciones que nunca vi en mi vida. Hizo cosas feas con nosotras, con Benjamín".