El desgarrador relato de Fernanda Iglesias sobre su exmarido: "Me maltrató y me mintió"

Y reveló: "No estoy para que me mientan. Me mintió 14 años, no quiero que me mienta más. Me hace daño, es violento para mí". " Pasé muchas cosas con él, muchas mentiras y engaños. Me pegó en la calle y lo denuncié. Lo perdoné porque creía en él, pero ahora no sé qué pensar", remarcó.