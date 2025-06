Zaira Nara explotó de bronca porque trataron a su familia de "vividora" y le recordaron su separación de Diego Forlán

Al ver la explosiva interacción, Zaira no se quedó callada y salió a responder de manera tajante: “Señora Maria por qué habla sin saber? La que terminó es relación fui yo”.

Y si a los hechos nos remitimos, quién anunció de manera bomba que no iba a pasar por el altar con Diego Forlán porque a último momento había sufrido un desengaño fue Zaira Nara.

“Ahora lo que les puedo decir es menos mal que no me casé”, tuitteó Zaira, el 12 de junio de 2011, revolucionando la farándula con su sorpresiva, pero determinante decisión.

La dura carta que Mauro Icardi presentó en la Justicia por sus hijas: "Me desgarré de dolor..."

Después de Mauro Icardi fuera informado que podría pasar unas horas con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda Nara y contra quien lucha desde hace meses para poder tener contacto fluido con ellas, este domingo por el Día del Padre auque con la condición de que su actual novia, la China Suárez, no esté presente; el futbolista presentó un escrito en primera persona ante la Justicia.

Así lo informaron este viernes en DDM (América TV), donde compartieron varios pasajes de la carta en primera persona del delantero del Galatasaray.

“Soy un hombre de 32 años que desde mis 19 prioricé mi rol paternal en la vida. Me desgarré de dolor cuando mis hijas me reprocharon llorando que no estaban conmigo en la celebración del campeonato obtenido por el club Galatasaray, donde ellas se criaron en sus últimos años de vida”, leyó Tatiana Shapiro en el programa de Mariana Fabbiani.

“Hasta acá. Como padre me planto, me pregunto, ¿hasta cuándo y cuánto más debo soportar? Su señoría, mal que le pese, ni usted ni Wanda Nara me van a poder elegir la pareja. No existe causal objetiva, ni existe normativa que lo ampare para que usted me siga obstaculizando el vínculo con mis hijas por estar conmigo mi mujer, como la familia ensamblada en la que siempre se criaron mis hijas. Esto es un escándalo judicial. No existe antecedente jurídico. Ni jurídico, ni jurisprudencial donde un juez le elija o le prohíba el vínculo a un progenitor con su pareja”, continuó leyendo la panelista el escrito del futbolista.

Al tiempo que en otro pasaje de la extensa carta, Mauro Icardi argumentó su pedido al Juez haciéndole saber: “La historia de cada familia debe trabajarse intramuros. Y es mi responsabilidad y mi tarea como padre poder explicarles a mis hijas los hechos acaecidos en su epigrama familiar. Como deberá hacerlo su madre con la parte que le toca. En un plano íntimo en el cual su señoría no tiene injerencia y a todas luces, se está extralimitando de sus facultades como magistrado obstaculizando el vínculo paterno-filial con mis hijas. Soy un padre que no tiene restricción ni impedimento alguno para estar con ellas. Soy un padre que llora y se desvive por estar con sus hijas hace siete meses y se me ignora de manera deleznable”.

“No me queda más tiempo. Tengo compromisos laborales que cumplir y de ellos depende mi carrera y el futuro económico de mis hijas, que hace siete meses que confío en usted y por dicha absurda convicción, y por hacer las cosas bien, me he perdido de un tiempo preciado con mis hijas que no volverá. Que en el mientras tanto las niñas han sido inoculadas de odio y de resentimiento al verse impedidas de compartir tiempo conmigo y con la familia que he formado”, continuó.

Pero claro que también apuntó fuertemente contra Wanda. “La madre de mis hijas no se cansó de mofarse de la Justicia, se hartó de desobedecer órdenes al punto de acumular la friolera suma de 240 millones de pesos en multas por desobediencia, Estoy condenado, estoy castigado, me alejan cruelmente de mis hijas”, expresó.

Y concluyó su sólido argumento solicitando dejen de impedirle vincularse con sus hijas por estar en pareja con la ex Casi Ángeles: “Yo me enamoré de una mujer, Eugenia Suárez, y sin embargo, su señoría, podré encontrar documentaciones que mi exesposa ha difundido masivamente donde me ha humillado públicamente en aras de salvaguardar a mi familia y ello no me avergüenza. Rogué, imploré, me humillé y respeté la elección de mi exmujer, quien hoy no respeta la mía con la connivencia de su señoría, olvidándose de todo lo que ella hizo. Vivió y le hizo vivir a mis hijas cuando se sentía enamorada de quien fue su amante durante tres años, durante la vigencia de nuestro matrimonio”.